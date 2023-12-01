台南guts姐新看板亮相　姚正玉：嘸通呼民進黨歸碗捧

▲國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）立委候選人姚正玉，新一波的選舉看板亮相。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）立委候選人姚正玉，推出新一波的選舉看板，除了強調侯康配、和平拚經濟之外，直指對手「『妃』常想選市長，立委乎我來做，嘸通乎民進黨歸碗捧」。

姚正玉表示，新聞採訪觀察，民進黨在台南執政長達30年，目前市長是民進黨籍，議會多數是民進黨，六席區域立委也清一色是民進黨籍，綠營在台南，可謂一黨獨大、一黨專政、一黨通吃。

姚正玉指出，民進黨地方派系早為下屆市長選舉展開激烈爭奪戰；正國會陳亭妃爭取立委連任，但任期未滿，志在市長，屆時必將與新潮流系再掀起市長提名角逐戰，在台南市也將繼續陷在民進黨派系爭奪權位的泥沼中。

姚正玉強調，台南的城市發展、市民權益與福祉，需要超越派系內鬥的思維；台南的未來，絕對不能被民進黨的派系所綁架。台南市要發展，「立委乎我來做」就從支持姚正玉進入立法院開始，真正發揮監督制衡的力量，終結台南市被民進黨「歸碗捧」的困境。

姚正玉說，民進黨「清廉勤政愛鄉土」的口號喊得很響亮，但是，看看綠營當家的台南，近年來連續爆出貪瀆、性騷、賄選、槍擊等違法亂紀情事，醜聞層出不窮；民進黨說一套、做一套的政治文化，已經是如假包換的詐騙集團！

此外，民進黨台南市籍立委多人學術論文爆抄襲疑雲，那種只要「拿綠旗就當選」、「只要護航，不要監督」的心態，害慘了台南市，也印驗完全沒有監督制衡的力量，最後只能淪為「絕對的權力、絕對的腐化」。

姚正玉的新看板還為侯康配加油，強調「和平拚經濟」才是硬道理。她說，這場選舉，人民最希望看到是誰能帶領台灣 發展經濟，讓青年有願景、讓弱勢得到照顧！ 最重要的關鍵就在兩岸和平，只有侯康配做得到。她呼籲選民用選票為台海創造和平；為了台南的發展，「嘸通呼民進黨歸碗捧」。