新年遭無緣媳婦咒死！婦人怒告恐嚇　因「呵呵」2聲慘敗

▲女子跑到前男友家討當年毀婚的道歉，卻失控嗆無緣婆婆「妳最好不要活著」。（示意圖，非本案當事人／123RF）



記者黃資真／台南報導

台南一名女子不滿前男友多年前毀婚，跑到對方家中要求無緣的婆婆與前男友道歉，竟失控脫口「我就是要告妳，而且希望妳趕快離開這個世界」，慘遭檢方依恐嚇罪起訴。但台南地院從2人對話錄音檔中，聽見婦人冷笑「呵呵」，明顯對女子所述毫不在乎，判決女子無罪。

判決指出，女子小玲（化名）與前男友曾論及婚嫁，喜帖都做好了，結果卻是鬧翻收場，小玲就此對前任一家人不滿，提出妨害自由、妨害名譽、誣告等數件刑事告訴，均遭檢方以不起訴處分，但小玲仍不罷休，今年1月1日下午6時30分與另名友人跑到前任家門外，要求前任出來收下她的「新年禮物」，結果是前任的母親阿花（化名）出面代為婉拒，並對當年的事道歉。

怎料，小玲卻強硬要求必須跟前男友見面，雙方因而發生口角，吵起當年毀婚的緣由，阿花無奈表示「本來今年還快樂的，真的是看到妳我真的不快樂」，小玲竟脫口「活該啊！妳最好就不要活著嘛！對不對，就不要活著啊。妳從來沒有跟我父母道歉，妳也沒跟我道歉，妳就不要活著嘛」、「我就是要告妳，而且希望妳趕快離開這個世界」，最後雙方不歡而散，事後阿花拿著錄音檔到警局報案，檢方認定小玲言語已涉犯恐嚇罪，依法起訴。

不過，法官在後半段音檔中聽見，阿花在小玲離去後，向她的友人道歉「不好意思啊！這個瘋子……現在說她要來這邊道歉」，冷笑說她根本沒膽，「啊她說會、會讓我消失在這個世界，呵呵我說好啦，沒關係、沒關係」，勘認阿花在聽完上開言論後，態度輕鬆自若，以一般社會通念，尚難認有何心生畏怖可言，亦無從據此言論構成恐嚇危害安全，判決小玲無罪。