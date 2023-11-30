台南新營路邊停車收費成效良好　重點停車熱區持續擴大實施

▲台南市交通局為改善停車秩序，新營8路段392席停車格8月1日起實施收費，經觀察實施成效良好，11月1日起陸續擴大收費路段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區綠都心及火車站周邊有多處金融商圈、行政中心及大眾運輸等重要節點，地方反映停車位一位難求，交通局為改善停車秩序，2022年底完成8路段392席停車格地磁設備建置，並於8月1日起實施收費，經觀察實施成效良好，11月1日起已陸續擴大收費路段。

交通局局長王銘德表示，今年8月1日起新營區首度實施路邊停車收費，實施初期採分階段方式辦理，觀察實施收費後的相關數據分析顯示，平均停車延時已由8小時大幅降至1.5小時，平日上班時段鄰近市政園區周邊、火車站及金融、商業密集區停車率約55-60％；臨住宅區(綠川北街、綠川路)約30％，且整體夜間使用率皆低於上班時段。假日期間臨火車站、商業密集區、住宅區周邊等路段日間相較平日路段使用率則略高約10％，其餘路段及時間無明顯差異，顯見收費路段停車狀況已獲大幅改善，讓有停車需求的市民更容易找到停車位。

交通局表示，有部分車輛外溢周邊未實施收費路段，影響他人停車權益，故進而規劃民治路以南、新進路以北、開元路以西、新進路二段以東等屬商業活動較密集區，於11月1日起陸續擴大實施收費管理，後續再依實際使用情況滾動檢討，以有效利用有限的公共停車格位資源，避免遭人長期佔用，保障民眾停車權益及維護公共利益。

交通局陳英傑科長表示，目前已擴大收費路段包含民權路、武昌街自11月1日納入收費管理，12月1日起亦擴大至民治路(健康路-復興路)、三民路(民權路-復興路)、復興路(新營交通台-金華路)、新進路(火車站-延平路)等路段，總計擴大實施收費範圍計408席，已完成相關收費牌面及標線設施，及收費路段現場夾單宣導作業，同時配置地磁導入智慧停車服務。

交通局長王銘德表示，8月份實施收費初期係以循序漸進方式建立民眾良好停車習慣與使用者付費觀念，故提供第1小時免費措施，考量擴大實施收費路段為原收費路段延伸及鄰近路段，仍屬商業活動密集區域，民眾對於使用者付費觀念多已建立，故為兼顧維護整體停車秩序及市府收支平衡，第1小時免費措施將依原訂規劃實施至2023年底，2024年起恢復正常收費機制。