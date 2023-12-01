「綠營對我用國家機器報復」　徐巧芯被爆疑賄選：司法追殺沒用的

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯日前透露選區內有3位里長遭檢調單位約談，原因疑似在於，有人檢舉她透過例行性的里民活動進行賄選。對此，徐巧芯今（1日）表示，自己知道綠營對她的不滿是會用國家機器報復的程度，並向支持者喊話明天的造勢活動要站出來，讓綠營知道司法追殺這套老招是沒有用的。



徐巧芯提到，司法追殺終於來了，但是她不會怕，她不是吃素的，也不是被民進黨嚇大的。

針對選區內有3位里長疑似捲入賄選風波的新聞，徐巧芯說，其實一個月前就知道檢調要對她出手，把她們例行性跟地方合作的活動全部抹黑成賄選。

徐巧芯認為，就是自己的競爭對手惡性檢舉的，「新潮流為了選舉不擇手段的邪惡模樣遠超過我們每一個人的想像」。

然而，徐巧芯說，現在就連一包20元的重陽節壽麵，都被指控當天活動東西都裝在我的袋子裡面，所以徐巧芯賄選，這就是莫須有的指控，政治追殺。

此外，徐巧芯還提到，甚至針對里長的傳票發的應到日期是發「凌晨」，然後，在早上六點敲門，誘導性的暗示要對方指控自己。

徐巧芯表示，自己清清白白，並且自知民進黨對她的不滿，是會用國家機器報復的程度，因此做事總是謹慎小心，甚至任何動作前都問過律師，所有的收據與文件都準備好，以備不時之需。

徐巧芯說，明天就是她的競選總部成立大會，特別選在前一天約談里長，就是一種威脅恐嚇，讓大家不敢來。

徐巧芯強調，既然她願意挺身對抗民進黨，自然不會怕，行的正，做的直，自然不怕任何的抹黑。

因此，徐巧芯呼籲，請支持者明天出來支持她，讓民進黨知道今年的選舉再玩司法追殺這套老招是沒有用的。