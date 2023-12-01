不只壽麵！北市2里長「百元垃圾袋+餐會」買票　檢調4路約談

▲檢調接獲檢舉，台北市有里長在去年以贈送壽麵與垃圾袋等不正利益為特定候選人買票。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯1日自爆，選區內3名里長遭檢調搜索約談，質疑是綠營用國家機器報復。據了解，有民眾向檢調單位檢舉，北市蘇姓、許姓里長日前分別以每桌8000元的餐會，或是贈送壽麵與價值百元的北市專用垃圾袋，為特定候選人拉票，台北地檢署1日清晨兵分4路展開搜索，並約談蘇、許等7名被告到案，全案朝違反《選罷法》行收賄罪方向偵辦。

專案小組接獲檢舉，蘇姓里長8月間在松山區某餐廳，席開5桌宴請里民，同時也邀請徐巧芯等地方民代到場，據了解，在這場每桌8000元的聚會中，蘇姓里長曾公開為特定候選人拉票。10月間，信義區的許姓里長則以重陽敬老名義，贈送市值上百元的壽麵，以及售價100元的大型北市專用垃圾袋，有些直接用印有議員名字的環保袋包裝，也涉嫌對有投票權之人交付不正利益等罪嫌。

▲徐巧芯公開自己發放給民眾的壽麵與環保袋，強調價值輕微，不會構成賄選標準。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

北檢1日指揮調查局台北市調處兵分4路，搜索涉嫌買票的許姓、蘇姓2名里長的辦公室與住居所，並將2名里長及涉嫌收受不正利益的選民等共8人約談到案，追查相關禮品與餐敘資金來源，以及許、蘇是否受人指使協助賄選。

由於外傳遭約談的里長被指為許巧芯的重要樁腳，徐巧芯在得知消息後，搶在偵辦行動還在進行時，舉行記者會，表示2日就是她參選立委的競選總部成立大會，質疑檢調特別選前一天約談里長，是一種威脅恐嚇，讓大家不敢去她的競總。