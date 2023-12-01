張智倫資產30年暴增至111億？　吳崢指「關鍵」：利用職權買地

▲國民黨立委參選人張智倫（左）、民進黨立委參選人吳崢（右）。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委參選人吳崢日前針對國民黨立委參選人張智倫家族的房產取得來源進行選舉攻防，不料，張智倫在直播中，以「沒有中和資產，不是中和人」回嗆吳崢的質疑。對此，吳崢今（1日）在臉書透露，張智倫家族過去30年間的財富暴增至111億，致富的關鍵就是，四位一體的政商家族所致。

吳崢提到，張智倫說，資產一切合法，但張智倫家族的329筆土地中，有17筆在中和灰磘地區，共計1723坪，這些地方目前都屬農業用地。

▲民進黨立委參選人吳崢控國民黨立委參選人張智倫家族利用公職炒地。（圖／吳崢辦公室提供）

值得一提的是，吳崢透露，之前這部分土地是軍事管制區，大多是農地，屬於低度開發的地區，但灰磘地區在2014年展開了變更都市計畫，未來將朝向生醫園區前進。

吳崢說明，張智倫家族在灰磘地區的17筆土地，若含周遭地區加起來多達31筆，然而，從他取得的資料來看，張智倫的母親陳錦錠議員，利用議員職權，要求政府加速開發、加速土地取得。

因此，吳崢認為，陳錦錠的目的，即是為了讓張家能有所獲利，他與團隊粗估加上附近的31筆土地，張家能有20億以上的獲利。

此外，吳崢表示，自己也找到張智倫的父親、前立委張慶忠，在2015年的公開自白：土地慢慢收、越來越多，未來區域要變更處理的時候，將可以主導整塊地。

▲民進黨立委參選人吳崢控張智倫家族利用公職炒地之資料。（圖／吳崢辦公室提供）

吳崢直言，立委＋議員＋地主＋建商，四位一體的政商家族，能夠在30年間，財富暴增50倍，總資產來到111億的致富密碼就在此。

最後，吳崢強調，他今天所提出的案例，只佔了張家土地的十分之一，並反批張智倫日前說「沒有中和資產，不是中和人」一話，是充滿階級歧視的話，且張智倫背後充滿金錢利益的狼子野心，令人毛骨悚然。