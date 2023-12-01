防範境外勢力介入大選　北檢：快掃車站QRcode隨時檢舉

▲台北地檢署舉行反賄選宣導記者會，強調接獲檢舉就會查辦，鼓勵民眾隨時隨地蒐證檢舉。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

為防範2024年第16任總統副總統及第11屆立委選舉遭不法介入，台北地檢署1日舉辦「全力查賄ING、全民反賄e起來」活動，除再次強調對於反賄選，一定「有聞必查」、「有據必辦」外，也透過大數據法則，找出大台北地區民眾頻繁出沒的運輸據點及生活出入場所進行宣導，讓民眾隨處可見檢舉電話，或隨時隨地拍照存證並掃描QRcode線上檢舉賄選。

法務部長蔡清祥在記者會上致詞表示，今年的選舉查察除了傳統金錢、暴力介入外，對於境外敵對勢力、賭盤及假訊息影響選舉，將持續關注並全力查察。並特別舉南部某協會成員接受招待赴陸旅遊，涉犯反滲透法等罪嫌一案為例，呼籲國人赴陸旅遊，應注意避免接受境外對勢力之指示、委託或資助，以免觸法。

檢察總掌邢泰釗更近一步指出，境外勢力、不實訊息和選舉賭盤都有共同的特點，就是錢，賄字的字意就是「有錢」，而所謂的境外勢力介入有2種，一是最近偵辦的滲透到空軍、海軍甚至特種單位，無孔不入。另外一種就是笑臉迎人，請鄉親到大陸去接受最高規格的禮遇，招待遊山玩水，拜託鄉親「天下沒有白吃的午餐」，如果沒有台灣，這些招待都不會有的，所以要有高度警戒心。

為了宣導強化民眾反賄選意識，北檢在選前就依多年查賄經驗，特別製作「手機蒐證 全民反賄」、「反賄選防假訊息」影片及文宣，並使用大數據法則，找出大台北地區民眾最頻繁出沒的大眾交通運輸據點，以及生活經常出入的場所進行宣導，透過「any time any where」查賄反賄不打烊之多元e化全方位宣導，讓民眾隨處可見檢舉賄選電話「0800-024-099」之資訊，或可運用智慧型手機隨時隨地拍照存證並掃描QRcode線上檢舉賄選。