王世堅送「倒數鐘」稱最後一次質詢？　蔣萬安秒回：不一定

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委參選人、台北市議員王世堅今（1日）質詢上任將滿一年的台北市長蔣萬安，過程中，除了細數北市府多項政策的進度，同時，王世堅還送上倒數鐘，為蔣萬安這一任的任期倒數。此外王世堅也提到，今天有可能是自己最後一次以台北市議員的身分質詢蔣萬安，蔣萬安則笑回「不一定」，議場氣氛也因此輕鬆許多。

▲民進黨立委參選人、台北市議員王世堅送台北市長蔣萬安倒數鐘。（圖／翻攝自台北市議會直播）

自稱是「蔣師」的王世堅因為參選立委，所以有可能是最後一次質詢蔣萬安，他帶著離情依依的語氣說，自己準備了倒數鐘放置在蔣萬安的備詢台上，同時，他啟動倒數鐘，數字從998天23小時59分59秒開始，並提醒蔣萬安，這個數字是在督促蔣萬安要兌現去年開出的選舉支票。

王世堅同時還準備了一個小型的時鐘，王世堅說，小型的時鐘則是要讓蔣萬安放在口袋或公事包中，王世堅接著也將它送給了蔣萬安。

▲民進黨立委參選人、台北市議員王世堅送台北市長蔣萬安倒數鐘。（圖／翻攝自台北市議會直播）

此外，蔣萬安收禮的過程反問王世堅，倒數鐘的靈感是不是來自君悅會談？王世堅回應，貴黨人士現在對倒數鐘都很敏感，但王透露，自己3個月前就想到這個idea。

王世堅還提醒蔣萬安，時鐘的意義就是要告訴蔣萬安，時間不等人，要記住自己的承諾，把握998天，不浪費一分一秒，北市府有八萬大軍，市長浪費一分鐘，就等於浪費了八萬分鐘。

王世堅也提到，關於首都警察加給、社子島開發、環狀線預算等政策，希望蔣能多和中央溝通，有什麼需要的話，也可向中央爭取。

最後，王世堅自信地說，自己之後一定會進立法院，為北市爭取預算，並對著蔣萬安說，未來若在立法院協商預算時，蔣萬安不能不來。

▼民進黨立委參選人、台北市議員王世堅送台北市長蔣萬安倒數鐘。（圖／翻攝自台北市議會直播）