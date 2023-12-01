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滿20歲男就有機會！婦產科院長「做1事爽領8000」　吸萬人朝聖

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化博元婦產科診所的蔡鋒博院長近日拍片指出，只要是年滿20歲的男生，就有資格申請「捐精」，若最後通過檢查且順利捐精者，則能領到8000元的營養金。消息一出，大票網友湧入洗版，直呼「組團報名啦！」不過，國民健康署也曾提醒，別因為營養金而忽略相關風險。

蔡鋒博日前在TikTok上傳影片，透露滿20歲男子捐精就可賺8000元營養金，「我們會根據你的血型，通知你來做健康檢查，所以你送出申請捐精的表格之後，請耐心等待通知。」

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「博元婦產科診所」指出，想要捐精有三關卡要過，首先根據《人工生殖法》規定，男性年齡須在20-50歲間；再來是「未曾捐贈或曾捐贈而未有活產且未有儲存」的情況，才能填寫申請書；最後依照規定實施檢查，評估後「適合捐贈精子者」就可開始捐精程序了。

▲院長拍片表示，捐精賺8000元。（圖／翻攝自TikTok）

▲院長拍片表示，捐精賺8000元。（圖／翻攝自TikTok）

另外，國民健康署強調，目前國內捐贈生殖細胞是以無償的精神，但考量捐贈人於捐贈過程必須接受相關檢查、醫療等措施，尤其是卵子捐贈者，須接受排卵針劑和藥物及「取卵」之侵入性手術，因此不孕夫妻得委請人工生殖機構提供營養費或營養品予捐贈人，或負擔其必要之檢查、醫療、工時損失及交通費用。

國民健康署也叮嚀，民眾於捐贈前，一定要確實了解捐精卵的相關風險，避免因一般外界常提捐精、捐卵可獲得營養費、工時損失及交通費用，分別是8000元、9萬9000元以內金額，而忽略其風險。

不孕 試管嬰兒 取卵手術示意圖（圖／達志／示意圖）

▲院長拍片表示，捐精賺8000元。（圖／翻攝自TikTok）

值得一提的是，有意願者可先上網查詢，經衛福部國民健康署評核通過的醫療院所，然後捐贈前需禁慾3-5天，當天從諮詢、取精、抽血，大約需要2-3小時，若檢驗結果合格，半年後仍須再接受一次HIV複檢。

另外，相關醫療院所僅會提供種族、膚色、血型供受贈夫妻參考，其他個資不會提供；在捐贈後，捐贈者亦不能要求返還，除非捐贈者之後被診斷出有生育障礙，可請求返還未經銷毀的生殖細胞，還有同一生殖細胞不得同時提供兩對以上夫妻使用，並在一對夫妻活產後被銷毀。

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