12歲林品彤奪金馬影后 　「姑婆」縣長王惠美讚：彰化之光！

▲金馬影后林品彤。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣再傳喜訊！繼鹿港女兒米可白拿下本屆金鐘獎女配角獎後，史上最年輕12歲金馬影后林品彤金馬獎最佳女主角成為新科金馬影后，身為林品彤的姑婆，現任彰化縣長王惠美，在得知此訊息時，第一時間即指派駐地秘書前往鹿港老家張貼紅榜，誇讚她「不僅是彰化之光，也是彰化縣所有人的驕傲」。

▲縣長王惠美與米可白合照。（資料圖／彰化縣政府提供）

年僅12歲的林品彤，是歷屆最年輕的金馬影后，小小年紀就展現穩健的台風，以精湛的演技打動人心，獲獎時外界大多關注其家世，原來來自於積善人家，林品彤出身鹿港世家，外婆李六秀是台灣養樂多集團創辦人李團居的女兒，外公是小兒科名醫慈濟大學前校長王本榮，現任慈濟教育基金會執行長。

李團居有七個女兒，也曾擔任多屆台北市茶商公會理事長，子女在家學淵源下都專精茶道，李六秀是慈濟靜思茶道的資深教師，她的妹妹是中美兄弟製藥董事長林命權的母親李阿利，不僅是一位茶道老師，也是中美兄弟製藥集團的監察人，也是慈濟、志玄文教基金會的教師。

▲縣長貼紅榜賀林品彤奪金馬影后。（圖／彰化縣政府提供）

品彤的曾祖父林朝寅是正港鹿港人，品彤的祖父林新得在家排行老二，林爺爺現在每月都會回鹿港與親友聚會聯繫，爺爺也是王惠美縣長的姑丈，獲獎第一時間，即有親友轉知給王惠美縣長，王縣長也將此份榮耀好消息轉知給很多鄉親，除了米可白、林品彤等，彰化人在各行業各縣市，都存在著不可或缺的力量，王縣長鼓勵鄉親好友在各行各業領域持續再努力，為彰化縣爭光，我彰化，我驕傲。

▲金馬影后林品彤。（圖／彰化縣政府提供）