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社會 社會焦點 保障人權

彰化女買內衣被詐13萬　這次又「欠裝潢費18萬」險二度被騙　　

▲彰化女子匯款裝潢費18萬元被攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化女子(右)匯款裝潢費18萬元被溪湖警攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮1名47歲女子，今年2月間上網買「內衣」才被詐騙集團洗劫13萬元，日前又遭騙，對方聲稱她積欠18萬「裝潢費」，女子看到簡訊一驚，馬上按照指示跑到郵局領出現金，再到合庫匯款，被機警的行員識破匯款對象竟不是公司，員警也打電話給其家人，家中也沒裝潢，及時保住她的辛苦錢。

溪湖警分局調查，轄內1名女子於11月27日10時許前往合作金庫溪湖分行，表示接獲裝潢公司電話，須支付18萬元裝潢費，要匯款到對方所提供的帳戶，行員關懷提問匯款對象，郭女一直說「我是匯給上面的人(李先生)」，含糊其詞、交代不清，行員察覺有異立即通知警方處理。

▲彰化女子匯款裝潢費18萬元被攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化女子匯款裝潢費18萬元被行員攔阻。

溪湖分局溪湖派出所警員吳秋逸、林敬祐獲報立即趕赴現場，經查該女疑似遭詐團洗腦欲辦理匯款，警方耐心勸說郭女，告知此乃常見詐騙手法，並聯繫其家屬，家屬告知家中根本沒有在裝潢，才讓女子打消匯款念頭，順利保住血汗錢。

據悉，該名女子於今年2月15日在網路購買內衣後，卻被通知要取消，只能依照買家指示，先到ATM，再到網路銀行操作，帳戶內12萬9,999元淪入詐騙集團手中，也因此成為警示帳戶，這次詐團再用「裝潢費」詐騙，郭女不疑有他，先領錢18萬再匯款，所幸被攔阻成功。

溪湖分局提醒民眾，在自身財務要交付前，務必保持冷靜，再三思考、查證，勿輕易落入詐騙集團話術而將辛苦賺來的錢財拱手送人，有任何疑問可利用110或165反詐騙專線諮詢查證，以維護自身財產安全。

▲彰化女子匯款裝潢費18萬元被攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化女子匯款裝潢費18萬元被攔阻。

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