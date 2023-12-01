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大陸 大陸焦點 特派現場

經常感冒不好！孕婦一查驚「染愛滋」已10年…秒抓老公檢測大崩潰

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子輸血感染艾滋10年後才發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一人妻懷孕，去醫院檢查時竟然發現感染愛滋，崩潰一查，發現竟然是10年前自己剖腹產大出血，在醫院輸血所感染。之後，丈夫也一同去檢測，不幸也被確診。

綜合陸媒報導，1995年，小雪（本文皆為化名）與丈夫婚後一年生下了女兒。由於剖腹產大出血，小雪在老家當地的醫院接受了輸血。小雪卻怎麼也不會料到，這次意外成了她和全家人幸福的轉捩點。

2000年1月，小雪和丈夫帶著女兒來到上海安家，卻發現自己的身體狀況每況愈下，除了經常感冒不容易好之外，身體的一些部位相繼出現發炎症狀，隨之而來的是體重直線下降。更讓她意外的是，丈夫的腸胃功能也逐漸顯現問題，經常腹瀉。儘管吃了藥，看了醫生，卻不見起色。

2005年初，小雪的腹部漸漸隆起。7月20日，小雪感覺到似乎有胎動，才前往長海醫院進行檢查，確定是意外懷上了第二胎。本就不想要第二胎的小雪執意要做引產手術的時候，卻被告知自己感染了愛滋病毒。

小雪瞬間崩潰了，這也讓小雪更堅定了不要第二胎的決心。事實上，由於小雪本身患有各種疾病，已不適合進行引產手術。冷靜分析後，小雪確定唯一感染的途徑是1995年年前那次手術的輸血。第二天，小雪的丈夫來到醫院進行了檢測，並確定也感染了愛滋病毒。這對原本幸福的三口之家來說，無疑是一場災難。

2005年8月，絕望的小雪住進了南京市公共衛生中心，等待10月中旬做引產手術，但她的各方面身體條件已經不允許手術。在此期間，上海傳來消息，上海市公共衛生中心願意透過HIV母嬰阻斷方式幫助小雪產下嬰兒。

基於對上海醫療水準的信任，以及對腹中孩子艱難的愛，小雪於2005年10月26日住進了上海市公共衛生中心，正式接受母嬰阻斷的治療。2005年11月24日，他們的兒子透過HIV母嬰阻斷治療順利出生，成為上海首例艾滋母嬰阻斷下成功誕生的健康嬰兒。回憶起當時的感受，小雪的眼神露出了憂傷，「知道自己感染以後，就沒有真正開心過。」

據《澎湃新聞》報導，2023年，小雪受訪稱，這一年自己生活仍然平靜。小雪的妹妹來家裡半年，幫忙小雪一起分擔家務、照顧她的丈夫劉傑。她表示，丈夫身患帕金森、肝硬化等疾病，平衡能力越來越差，但他依然堅持每天鍛煉。劉傑說，是妻子給了他第二次生命。小雪坦言，「截至今日，家中無大事發生，這應該也是我們最好的日子了吧。」

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