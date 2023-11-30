　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北屯惡狼3度性侵女室友「哄睡變逞慾」！上訴二審結果要關更久

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲陳男三度性侵女室友小花，還認為判3年8月太重，於是提起上訴，結果二審改判5年。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名陳姓男子先前拜託女性友人小花（化名）哄他睡覺，沒想到竟藉機性侵得逞，事後數度逞慾，還說出「已經發生過1次了，第2次也沒什麼」等話語，氣得小花驗傷提告。陳男一審被依照強制性交罪判3年8個月，他對此不服提起上訴，二審法官則撤銷原判決，改判5年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男與小花並非伴侶關係，2019年間曾與小花、朋友在北屯區租房，沒想到某次他向小花提出「哄我睡覺」的請求，接著將對方帶進房內，不顧反對性侵逞慾。

陳男得逞以後，當天傍晚看見了小花坐在租屋處的沙發，於是貼上前做了親密舉動，甚至還說出「已經發生過1次了，第2次也沒什麼，妳配合我有這麼難嗎」等話語，再度對小花伸出狼爪。

而時間隔了2天左右，陳男與小花相約看電影，沒想到結束以後，竟不顧小花的反對，騎著機車將人載到摩鐵，又動手性侵逞慾，行為令人髮指。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲陳男三度性侵女室友小花，還認為判3年8月太重，於是提起上訴，結果二審改判5年。（示意圖／記者黃克翔攝）

小花遭到三度性侵，感到十分崩潰，於是驗傷報案、提起告訴，並且求償300萬元精神撫慰金。台中地院法官審理後，依照3宗強制性交罪，各判陳男3年2月有期徒刑，合併執行3年8月。

至於民事求償的部分，法官認為小花可請求100萬元精神慰撫金、1萬325元醫藥費，總金額為101萬325元，不過小花已拿到36萬元補償金，因此最後判陳男須賠65萬325元。

陳男對於一審判決感到不服，提起了上訴。不過，二審法官審理後認為，陳男在一審過程中表達調解意願，也得到小花的同意，調解當天卻無故未到，犯後態度十分惡劣，讓受害者蒙受二度傷害。

因此，二審法官認為，一審沒有詳細考量，只以最低的法定量刑3年加上2個月，明顯過輕，因此撤銷原判決，改依3宗強制性交罪判3年4月、3年6月及3年9月有期徒刑，合併執行5年，全案仍可上訴。

ET快訊
柯文哲訪苗栗「未見鍾東錦」場面冷清！黨內人士認：陸戰遇窘境
快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
男3度性侵女室友　載到摩鐵逞慾
喊認賠3000元Bug價「訂單卻取消」　君悅酒店發聲明道歉
莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家
台中「深夜4.3星拉麵」宣布：現址將結束營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國5南下47.2K轎車自撞護欄翻覆　男駕駛骨折爬車外求救

北屯惡狼3度性侵女室友「哄睡變逞慾」！上訴二審結果要關更久

快訊／高雄驚傳槍響「1男子中彈」！疑討債遭開槍　警方追查中

快訊／BMW I4轎跑停車場暴衝　撞柵欄+警衛室...車頭爛毀釀1傷

過彎失控撞對向軍卡！桃園騎士全身擦挫傷　機車慘解體

新北土城宮廟突竄濃煙　警消破門搶救！疏散6人2送醫

小六女搭電梯丟垃圾遭襲胸摸下體　退役士官竟是變態鄰居下場曝

跟騷法實施1年半　台中受理338案...「通訊騷擾」佔最大宗

「託付寶」事件被拔街口投信董事　胡亦嘉提告抗罰...法官打臉

電梯故障！新北國小3學童受困拍打呼救　警消撬門救援

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

快訊／國5南下47.2K轎車自撞護欄翻覆　男駕駛骨折爬車外求救

北屯惡狼3度性侵女室友「哄睡變逞慾」！上訴二審結果要關更久

快訊／高雄驚傳槍響「1男子中彈」！疑討債遭開槍　警方追查中

快訊／BMW I4轎跑停車場暴衝　撞柵欄+警衛室...車頭爛毀釀1傷

過彎失控撞對向軍卡！桃園騎士全身擦挫傷　機車慘解體

新北土城宮廟突竄濃煙　警消破門搶救！疏散6人2送醫

小六女搭電梯丟垃圾遭襲胸摸下體　退役士官竟是變態鄰居下場曝

跟騷法實施1年半　台中受理338案...「通訊騷擾」佔最大宗

「託付寶」事件被拔街口投信董事　胡亦嘉提告抗罰...法官打臉

電梯故障！新北國小3學童受困拍打呼救　警消撬門救援

高雄職業之花大賽！第一名拿「真金獎牌」　最正阿嬤將奪冠

癌末親友病逝　愛莉莎莎「凌晨被怪夢驚醒」才知：是來道別的！

柯文哲訪苗栗「未見鍾東錦」場面冷清！黨內人士認：陸戰遇窘境

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

Meet Taipei　新創在一起助中小企業落實數位與永續雙轉型

長榮鋼在手訂單25萬噸創新高　明年營收將大增、獲利求平穩

遭控送廚餘桶賄選...游顥提告誣告違選罷法　蔡培慧：沒政見只會告

交部認證養電動機車貴「那電動汽車呢」？車主表示：環島只花300

洗三溫暖、泡熱水有助「增肌減脂」！醫師曝原因：像專業瑜珈老師

喊認賠3000元Bug價「訂單卻取消」　君悅酒店發聲明道歉

玄鳳鸚鵡享受媽摸頭＋按摩　下秒卻狂咬...網笑：太真實

社會熱門新聞

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

國3香山段嚴重車禍！小貨車駕駛拋車外亡

拐人柬埔寨當豬仔《角頭》李振豪再判18年

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

清晨賣水果遇死劫！情侶天人永隔

驚悚撞擊瞬間曝光！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

男客脫褲侵犯闆娘　兒一腳踹開惡狼

撞擊畫面曝！水泥車「內側車道右轉」輾85歲翁

即／台78線深夜嚴重車禍　小貨車追撞聯結車

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

要6萬購毒遭拒怒殺阿姨！退休高中名師最後身影曝

更多熱門

相關新聞

跟騷法實施1年半　台中受理338案

跟騷法實施1年半　台中受理338案

跟蹤騷擾防治法自去年6月起實施，台中市警局統計，截至今年10月底，總計受理338件。其中跟騷案中男性對女性比例仍佔約8成，並且恐怖情人、死纏爛打者做出「通訊騷擾」為最大宗，約24%。

四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖

四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

聯合國收集哈瑪斯性侵證據！送交國際刑事法院

聯合國收集哈瑪斯性侵證據！送交國際刑事法院

威脅少女而性侵　賠百萬反遭判3年8月定讞

威脅少女而性侵　賠百萬反遭判3年8月定讞

關鍵字：

北屯台中性侵哄睡室友

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

《超偶》張龍捐肝救父！

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

每天稱讚貓值得被愛　5個月表情變了

富邦26歲外野引退　林華韋：可惜

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面