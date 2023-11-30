北屯惡狼3度性侵女室友「哄睡變逞慾」！上訴二審結果要關更久

▲陳男三度性侵女室友小花，還認為判3年8月太重，於是提起上訴，結果二審改判5年。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名陳姓男子先前拜託女性友人小花（化名）哄他睡覺，沒想到竟藉機性侵得逞，事後數度逞慾，還說出「已經發生過1次了，第2次也沒什麼」等話語，氣得小花驗傷提告。陳男一審被依照強制性交罪判3年8個月，他對此不服提起上訴，二審法官則撤銷原判決，改判5年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男與小花並非伴侶關係，2019年間曾與小花、朋友在北屯區租房，沒想到某次他向小花提出「哄我睡覺」的請求，接著將對方帶進房內，不顧反對性侵逞慾。

陳男得逞以後，當天傍晚看見了小花坐在租屋處的沙發，於是貼上前做了親密舉動，甚至還說出「已經發生過1次了，第2次也沒什麼，妳配合我有這麼難嗎」等話語，再度對小花伸出狼爪。

而時間隔了2天左右，陳男與小花相約看電影，沒想到結束以後，竟不顧小花的反對，騎著機車將人載到摩鐵，又動手性侵逞慾，行為令人髮指。

▲陳男三度性侵女室友小花，還認為判3年8月太重，於是提起上訴，結果二審改判5年。（示意圖／記者黃克翔攝）



小花遭到三度性侵，感到十分崩潰，於是驗傷報案、提起告訴，並且求償300萬元精神撫慰金。台中地院法官審理後，依照3宗強制性交罪，各判陳男3年2月有期徒刑，合併執行3年8月。

至於民事求償的部分，法官認為小花可請求100萬元精神慰撫金、1萬325元醫藥費，總金額為101萬325元，不過小花已拿到36萬元補償金，因此最後判陳男須賠65萬325元。

陳男對於一審判決感到不服，提起了上訴。不過，二審法官審理後認為，陳男在一審過程中表達調解意願，也得到小花的同意，調解當天卻無故未到，犯後態度十分惡劣，讓受害者蒙受二度傷害。

因此，二審法官認為，一審沒有詳細考量，只以最低的法定量刑3年加上2個月，明顯過輕，因此撤銷原判決，改依3宗強制性交罪判3年4月、3年6月及3年9月有期徒刑，合併執行5年，全案仍可上訴。