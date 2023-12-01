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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈拜票！曝曾與季辛吉吃飯　別紅絲帶：盼大家用愛關心愛滋病患

記者蘇晏男／台北報導

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）昨天辭世，享嵩壽100歲。民眾黨副總統參選人吳欣盈今（1日）表示，之前她很榮幸有機會跟季辛吉用餐、交流過，季辛吉就是國際關係中現實主義的代表，她認為台灣此刻必須提升自已的競爭力，並走出自己的路。另外，由於今天是國際愛滋日，吳欣盈特別上紅絲帶，盼大家用愛關心愛滋病患。

▲吳欣盈（左3）1日陪同張其祿（左2）拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲吳欣盈（左3）1日陪同張其祿（左2）拜票。（圖／記者宋良義攝）

吳欣盈1日上午陪同民眾黨立委參選人張其祿到景美早市拜票，並特別上紅絲帶。吳欣盈說，今天是國際愛滋日，12月是國際愛滋月；她2003年第一次去南非看愛滋病相關議題，也有贊助做相關內容的公司，而台灣這幾年對愛滋知識提高，愛滋感染人數也下降，希望大家用愛關心愛滋病患。

受訪時，媒體詢問，怎麼看總統蔡英文接受《紐約時報》專訪時說，中國領導階層面臨內部挑戰，現在不是犯台時機？吳欣盈說，季辛吉昨天過世，之前她很榮幸有機會跟季辛吉用餐、交流過，季辛吉就是國際關係中現實主義的代表，她之前也是讀國際關係；台灣一定要走出自己的路，提升自己的競爭力，在全世界講台灣跟中國脫鉤，分散產業風險，此刻她想問，台灣更新、更升級的版本是什麼？台灣必須提升自已的競爭力，並走出自己的路。

對於被國民黨副總統參選人趙少康說自己跟民進黨副總統參選人蕭美琴拒絕跟他辯論，呼籲不要躲起來，吳欣盈聽聞後，呵笑兩聲後表示，怎麼會躲起來呢？據她了解，副總統辯論在12月底，所以也很期待跟其他候選人交流，跟人民提出一些民眾黨未來希望的方向。

媒體追問，有媒體報導吳欣盈在英國持有一家股份超過75％的公司，但2023年財產申報上找不到？吳欣盈說，這部分照程序走。

至於民眾黨最新一份內參民調，56.6％的人認為她對民眾黨總統參選人柯文哲沒有加分？吳欣盈回應，柯文哲請她參選，是幫台灣加分。

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