女大生喝醉痛醒「衣物全消失」！無力崩潰哀求：我不想吃藥

▲小悅遭到張姓同學性侵，睡在隔壁的蔡姓男子聽他大喊「要出來了」還因此被嚇醒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名張姓男大生與同學小悅（化名）、蔡姓男友人相約喝酒，沒想到他竟趁小悅爛醉時伸狼爪逞慾，過程中大喊「我要出來了」，還嚇醒了一旁的蔡姓友人，行為囂張至極。台北地院審理後，判張男4年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，張姓男子與小悅是高中、大學同學，2人2022年4月間約了共同朋友蔡姓男子，一起到信義區某餐廳飲酒、吃飯，後來又跑去便利商店買酒，一起前往小悅的租屋處中喝酒。

而一行人玩得十分盡興，小悅隔天凌晨3點左右酒醉失去意識，蔡男也因為不勝酒力，睡在了小悅的床上。沒想到，張男眼見小悅醉倒，認為有機可乘，竟然動手伸出狼爪，侵犯多年來的老同學。

小悅遭到侵犯，痛得驚醒過來，發現全身上下衣物都已消失，嚇得她不斷哀求「不要」、「我不想吃藥」，同時持續出手抗拒，再三拒絕以後，才終於獲救。

▲小悅遭到張姓同學性侵，睡在隔壁的蔡姓男子聽他大喊「要出來了」還因此被嚇醒。（圖／記者周亭瑋攝）



一旁的蔡男醉得太過嚴重，完全不曉得發生什麼事，只有聽見小悅不斷喊著「不要」，後來是因為張男大喊「要出來了」才被嚇醒，也因此發現情況不對勁。不過蔡男詢問發生什麼事，張男告知「小悅吐到全身都是」，他也因此信以為真，完全不曉得身邊剛剛發生一起性侵案。

對此，張男則指出，他與小悅先是有曖昧行為，接著在雙方都同意的情況下發生性關係，但在過程中小悅發現他沒有安全措施，才拒絕繼續進行，所以暫停下來，他也因此離開了小悅的住處。

不過，台北地院法官審理後認為，張男趁著小悅意識不清、無法抗拒的狀態，強行動手性侵得逞，明知道對方已有拒絕的舉動，卻又持續做出侵犯行為，導致小悅身心嚴重受創，審理過程中更是屢次崩潰，最後依照強制性交罪，判張男4年6月有期徒刑，全案仍可上訴。