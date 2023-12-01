快訊／徐瑞希辭公視董事！　發聲明喊：找回公媒應有的獨立及公正

▲台灣外籍勞動者發展協會（GWO）理事長徐瑞希。（圖／翻攝自徐瑞希臉書）



記者詹宜庭／台北報導

台灣外籍勞動者發展協會（GWO）理事長徐瑞希被列入民眾黨不分區立委提名名單第17名，由於她同時是公視現任董事，更為公視派駐在華視的代表人，遭質疑違反《公共電視法》及《廣播電視法》，應立即請辭。對此，徐瑞希1日發布聲明表示，「我不是政治人，但如今必須醒悟，黨政軍退出媒體根本無法在體制內改革！本人宣布，自即日起職去公視、華視董事，進行體制外的媒體改革，找回公媒應有的獨立性及公正性！」

徐瑞希昨早發布新聞稿說明，關於《廣電法》第5條之1黨政軍條款規定，「政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員，不得擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人」，她目前僅是民眾黨34位被提名人之一，並非已當選、就任之「選任公職」人員，因此並無違反黨政軍相關條款。

徐瑞希提到，《公視法》第13條和第14條，並未禁止公視董事具有黨員身份，僅規範不得從事政黨活動，以及具備黨務人員身份，她既非民眾黨黨務人員，也從未投入任何助選及黨務活動，因此並未違反任何法規；她也認為《公視法》相關條文之解釋，不能無限上綱。

然而，徐瑞希1日表示，政治黑手介入媒體情形日益嚴重，即連標榜獨立的公共媒體也不例外。這一年多來，政、媒、學合體隻手遮天，使公媒淪為政治私器，她被民眾黨提列為不分區立委候選人是否有違「黨政軍條款」一事，廣電法的規範本有法律不同見解。

徐瑞希指出，她並非戀棧公視董事職務，本想在12月公廣董事會內部直球對壘，徹底掀開假相，在體制內進行改革，結果仍是引發鎮日媒體政學側翼鋪天蓋地的圍剿，文化部甚至要公視董事以 「最高道德標準」自律。

徐瑞希強調，「我不是政治人，但如今必須醒悟，黨政軍退出媒體根本無法在體制內改革！本人宣布，自即日起職去公視、華視董事，進行體制外的媒體改革，找回公媒應有的獨立性及公正性！」