認知作戰大師沈伯洋只要收養　笑等女兒嗆「不是你親生」

<br>

記者李芸樺／台北報導

被民進黨列為不分區立委提名人第二名的沈伯洋是何許人？他除了是台北大學副教授、《刑法》名師、黑熊學院院長、認知作戰專家，還有一個特別身分，就是收養孩子的父親，更超前部屬的是，只要收養不要生這件事在他讀台大時就決定，而這條路走了20年，比自己生還要久，但他甘之如飴！

2年前女兒終於來家裡了，沈伯洋聊起和孩子相處的點滴，眉飛色舞真情流露，開心地說：「孩子長得跟我很像」

而當被呂捷問到會不會將來擔心孩子知情無法接受，或是吵架時被孩子嗆「我又不是你親生的」、「我就是收養的啦」這種情緒字眼？為收養程序多次去上課的沈伯洋淡定地說，這是必然過程，而他唯一要做的是不隱瞞和管好自我情緒。

▲▼台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋，有酷酷的外表和另類的思維。（圖／豈有此呂）

因為常接觸非行少年，沈伯洋有自己一套教養和相處孩子的思考脈絡，他還說，講道理孩子不會聽，但若你加入算命的元素就不一樣了？更多他和女兒初相見和人生改變的心情，請鎖定12月1日下午1:10的《豈有此呂》，看看和你認為的父親差在哪？

▲製作單位驚艷沈伯洋的造型和神情，激似知名韓星車太鉉(右)。（圖／豈有此呂、myVideo提供）