陳時中冒雨力挺謝佩芬　談居住正義：虛心檢討住宅政策

▲謝佩芬競選總部成立大會今天晚間登場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數44天，民進黨立委參選人謝佩芬競選總部今（30日）晚間舉辦成立大會，包括正副總統參選人賴清德、蕭美琴、立法院長游錫堃、台北市競總主委陳時中與會力挺。陳時中冒雨力挺說，謝佩芬關注世代正義、居住正義，對於目前還沒做好的地方，要持續努力，同時虛心檢討房屋及住宅政策，盼讓新人進入立法院，推動讓青年長住久安的政策。

謝佩芬今天晚間在榮星花園公園噴水池廣場舉辦競總成立大會，賴清德、蕭美琴到場力挺，這也是「賴蕭配」在台北市第一場合體行程。

除此之外，包括游錫堃、總統府資政葉菊蘭、陳時中、陸委會副主委梁文傑、立委參選人王世堅、政論節目主持人鄭弘儀、不分區立委參選人王義川、黨部主委張茂楠，以及市議員洪健益、許家蓓、張文潔、陳怡君、顏若芳、林亮君、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農均與會助講。

陳時中致詞時肯定謝佩芬說，年輕人參政非常重要，謝佩芬關注轉型正義、世代正義、分配正義、居住正義、性別平權等議題，相信她未來進入國會，將會特別關注青年議題，把它做得更好。

陳時中不諱言，民進黨政府在這幾年努力要完成居住正義，但是還有很多還沒有做好的地方，「我們要持續努力」，必須虛心檢討房屋和住宅政策，同時，讓新人進入立法院，大家一起來思考，推動讓年輕人長住久安的政策，讓社會越來越好。

陳時中說，現在全世界都看到台灣，但若立法院無法過半，現在的執政成績都會慢下來，面對在野黨打出「戰爭牌」、「恐嚇牌」，賴清德講得很清楚，唯一的選項就是和平，因為台灣是一個愛好和平的國家，要理性、不挑釁、不冒進，期盼大家一同支持賴清德，讓台灣繼續往前走。