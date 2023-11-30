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全國最高耶誕樹點燈　2023山谷燈光節梨山谷關齊亮

記者 哈勇嘎奧／台中報導

5!4!3!2!1!「2023山谷燈光節」開燈囉！今(30)日晚間在梨山賓館及谷關遊客中心前，全台最高的28公尺雪松耶誕樹瞬間點亮，谷關星光大道絢爛燈光照亮全場，結合磅礡樂聲，聖誕節氣氛溢滿整個山谷。現場吸引近2百多位遊客及在地大梨山居民共同迎接山谷燈光節的到來，大家紛紛拿起手機拍照攝影紀念。為建立並提升大梨山觀光品牌，交通部觀光署參山國家風景區管理處今年第三屆辦理山谷燈光節，特別邀請到來自東南亞、秘魯及印度國家的國際朋友們一起共襄盛舉，讓山谷燈光節今年很國際！

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲2023山谷燈光節今天開始點燈至明年1月7日，在梨山全國最高的耶誕樹非常閃亮耀眼。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲谷關遊客中心前也設置了星光大道。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

交通部觀光署方正光秘書擔任今晚點燈儀式的主持人致詞提到，觀光署周署長上任後，非常重視景區美學，希望能增進景區吸引力並繁榮在地商機。今年「山谷燈光節」將從11月30日起至明年的1月7日，橫跨了二個重大節日，包括聖誕節及新年元旦，他代表署長邀請各界在這段時間來谷關梨山泡湯遊賞，像在谷關部份，活動期間可以住溫泉飯店泡湯，晚上到谷關溫泉公園欣賞「谷關聖誕派對」的美麗燈光。參山處長曹忠猷表示，今年山谷燈光節以「光耀梨山」為主題，「光耀」除了是展現用燈光來雕飾谷關、梨山之美，力邀大家來看燈光，期許大家能夠留宿在這裏，慢慢欣賞谷關、梨山。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲。中橫谷關牌樓前也特地設計來谷關泡湯圖樣。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

「2023山谷燈光節」展期至明年1月7日，每天下午4:30到晚上9:00開燈，梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，梨山遊客中心周邊的「炫彩宇宙」也以繁星點點的燈飾串連，在谷關溫泉公園建造成「谷關聖誕派對」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置，在夜晚中伴隨著歌曲閃耀進行燈光秀展演，可吸引民眾的目光焦點，周邊佈置豐富的可隨風飄揚的風動式風車燈光，以及翩翩起舞的蝴蝶造型燈，交通部觀光署參山處誠摯歡迎各位來谷關溫泉泡湯，於年末之際藉由暖湯消除一整年的辛勞，再到梨山賞楓採果，快樂逍遙！

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▼▲山谷燈光節將會持續到明年1月7日截止。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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