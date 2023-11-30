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社會 社會焦點 保障人權

過彎失控撞對向軍卡！桃園騎士全身擦挫傷　機車慘解體

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓騎士昨（29）日上午騎乘機車沿著桃園區成功路往新北市林口地區方向行駛，經過某處彎道時卻失控跨越雙黃線撞上對向軍用卡車，因撞擊力道強勁，唐姓騎士四肢、臉部等處受到擦挫傷勢，機車則四分五裂成碎片，桃園警方到場處理後，先將受傷騎士送醫治療，雙方酒測值均為零，初步調查疑似機車車速過快且跨越雙黃線，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲桃園市唐姓騎士昨天上午騎車行經桃園區成功路往林口地區，疑似過彎時失控撞上對向軍用卡車瞬間。（圖／熱心人士提供）

▲唐姓騎士昨天上午騎車行經桃園區成功路往林口地區，疑似過彎時失控撞上對向軍用卡車瞬間。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市唐姓騎士昨天上午騎車行經桃園區成功路往林口地區，過彎時失控撞上對向軍用卡車，機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市唐姓騎士昨天上午騎車行經桃園區成功路往林口地區，過彎時失控撞上對向軍用卡車，機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨天上午10時20分許，33歲的唐姓騎士騎車沿著桃園區成功路三段往林口地區方向行駛，於一處彎道時失控跨越雙黃線撞上對向軍用卡車，唐姓騎士當場倒地，臉部、四肢等多處擦挫傷，所幸軍卡及時煞車，唐姓騎士保住性命，但機車則四分五裂。

▲桃園市唐姓騎士昨天騎車行經桃園區成功路往林口地區，過彎時失控撞上對向軍用卡車，機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市唐姓騎士昨天騎車行經桃園區成功路往林口地區，過彎時失控撞上對向軍用卡車，機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方據報到場協助傷者送醫，經酒精測試雙方均無飲酒情事，警方根據行車紀錄器研判，應該是騎士車速過快且跨越雙黃線肇事，但真正肇事責任則由警方調查釐清中。

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