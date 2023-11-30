驚悚撞擊瞬間曝光！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍！一輛白色自小客車疑似因開啟輔助駕駛系統而未注意車前狀況，追撞前方緩撞車。稍早撞擊瞬間曝光，只見自小客車完全無煞車朝前方緩撞車撞去，霎時車殼碎片四散，畫面相當驚人。

▲國道1號北上65公里處平鎮路段追撞車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道警下午2時22分左右接獲通報，國道1號北向65公里平鎮路段，有小客車撞擊高公局委外施工廠商緩撞車事故，所幸現場無人受傷，立刻調派巡邏車前往處理，現場為高公局委外施工廠商於內側車道執行清掃作業，並派遣緩撞車協助後方警戒，38歲柯姓駕駛疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車。

▲國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

整個事發過程被後方車輛的行車紀錄器拍下，只見白色轎車行駛在內側車道，接近緩撞車時，竟沒有煞車直直撞去，強大的撞擊力道讓引擎蓋扭曲噴出，緩撞車車身彈了一下，整部自小客車插進緩撞車下方，將車輛鏟起。

警方獲報到場處理，於下午3時05分排除現場情況，所幸整起事件並未造成人員傷亡。警方也呼籲，用路人切勿過度信賴輔助駕駛系統，以維護行車安全。