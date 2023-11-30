跟騷法實施1年半　台中受理338案...「通訊騷擾」佔最大宗

▲跟騷法去年6月上路，台中市警方統計至今年10月，共有338件，男性對女性跟騷佔8成。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者許權毅／台中報導

跟蹤騷擾防治法自去年6月起實施，台中市警局統計，截至今年10月底，總計受理338件。跟騷案中男性對女性比例仍佔約8成，並且以恐怖情人、死纏爛打者做出「通訊騷擾」為最大宗，約24%。

台中市警局今日公布數據，總計338案中，由警方和發書面告誡，進入刑事調查程序後，再犯率僅有6.9%，換句話說，大部分「騷擾人」收到警方告誡後，都不敢再犯。

警方指出，法律規定的8種行為態樣以「通訊騷擾」占24%次數最高，其次依序為「尾隨接近」占19.5%、「監視觀察 」占19%、「不當追求」占12.7%、「歧視貶抑 」占11% 、「寄送物品」占8.8%、「妨害名譽」占4%、「冒用個資」占1%。顯見跟蹤騷擾態樣，仍以網路通訊軟體及電話簡訊等騷擾居高。

▲為有效遏止跟騷行為，台中市警局拍攝宣導影片「七日」。（圖／台中市警局婦幼隊提供）



為了有效遏止跟騷行為、使被害人免受侵擾恐懼，中市警以實際案例改編翻拍跟騷防制宣導影片「七日」，影片劇情以原男女朋友關係，因男方分手後心生不滿，對女方所為守候、干擾，甚至是危害生命的恐嚇行為，讓女方恐懼無措，最後向警方求助。

警方希望藉由影片除呼籲民眾應以理性、尊重態度處理感情，更希望受害者能勇於向警方求助，透過警方即時告誡約制，能有效遏止跟騷行為。