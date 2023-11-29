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盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

▲中部百貨聖誕節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中新光三越海洋星願聖誕樹點燈，搭配音樂、光影看來夢幻不已。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

聖誕節腳步接近，台中各百貨商場都裝置布景，增加過節氣氛，包括百貨龍頭新光三越推出海洋星願聖誕樹、大魯閣聯名「宇宙喵」推全台全台獨家首座「KURORO聖誕樹」;台中大遠百打造聖誕精靈村，有「巨型聖誕老公公臉」、「10米絕美耶誕樹」以及「小精靈聖誕屋」等，為台中增添聖誕氣氛。

台中新光三越即日起至明年1月2日，在一樓水舞廣場打造「海洋星願．奇幻耶誕城」，10米高鑲著靈動海豚、閃耀海星的霓虹星願聖誕樹，搭配香氛與光影、音樂等體驗，讓民眾沉浸滿滿的耶誕幸福與驚喜中。另外，還有一旁串聯著萬顆冰晶雪花的LED燈海、綿延12米的冰藍燈海隧道，彷彿置身神秘奇幻的海底夢幻世界。

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▲中部百貨聖誕節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大魯閣新時代今年特別與台灣原創設計品牌Kuroro酷樂樂合作，打造以宇宙星球為元素的12米超高聖誕樹。（圖／記者游瓊華翻攝）

大魯閣新時代聖誕節檔期將於12月1日到明年1月2日展開，今年特別與台灣原創設計品牌Kuroro酷樂樂合作，打造具科幻童趣風格的宇宙聖誕派對，除了有以宇宙星球為元素的12米超高聖誕樹，只要大魯閣新時代會員的生日與Kuroro生日(12/22)同天，即可回館免費兌換威秀影城電影票1張，若生日數字對中1或2任一碼，也能再憑全館當日單筆滿999元發票兌換限量電影票。

▲中部百貨聖誕節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中大遠百祭出聖誕精靈村，童話風格吸引不少網友搶拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中大遠百則於12月4日至18日館內推出聖誕出清特賣會，包含女裝服飾、品牌女鞋最低下殺2折起，同時，滿千送百超值優惠，12月1日至12月25日百貨服飾當日累計滿5000送500元；首五日(12/1-12/5)1樓國際精品當日單筆滿1萬送300元；12月1日至12月31日全館當日累計滿2萬再加送500元。

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