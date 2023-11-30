15歲國中妹當車手！長髮+OL套裝騙50萬　「光頭強叫我來的」

▲一名15歲呂姓女國中生輟學後，自稱被一名叫「光頭強」的不知名人士吸收進入詐團，近日跑到台中當車手，被警方當場逮捕。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

太離譜！台中市豐原警分局近日連續逮捕3名車手，其中竟包含一名15歲的呂姓少女，呂供稱是新北人，國中輟學後，被一名「光頭強」吸收進入詐團，近日要她穿著白襯衫、黑西裝褲前往一名被害人家中取款，原以為得手50萬，殊不知被埋伏警逮捕，呂女供稱是第一次犯案。

▲車手都會拿出假收據騙取信任，讓不少被害人信以為真。（圖／民眾提供）



豐原警分局社口所近日發現，轄區內有退休人士、家管族群，為了讓退休金增值，加入某投資群組，不料都出現「專員」要求民眾領現金後，再到府面交。警方深入追查後，發現果真是「假投資真詐騙」。

在一周內連續查獲3名車手，均屬不同集團，包含19歲連男、42歲黃男，還有一位竟然是15歲呂姓少女。

呂女在犯案當天，專程從新北前來台中豐原，一身白襯衫、黑西裝褲，手上還拿著公事包，身上攜帶「投顧公司」工作證以及相關收據，試圖騙取被害人信任。呂女直闖被害人家中，一頭長髮的呂女戴上口罩，遮住稚嫩臉龐，自以為得手50萬，殊不知早就被警方盯上，最終被警方逮捕。

▲▼豐原警方同一周逮捕另外2名車手，均利用假投資身分誆騙。（圖／民眾提供）

連男、黃男在警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。呂女則被移送少年法庭。

豐原分局長劉其賢呼籲，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，請民眾切勿輕信網友介紹的來路不明投資管道，民眾如遇有可疑狀況，撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。