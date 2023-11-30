方向燈太早滅掉...通緝犯意外落網！認命嘆：要去坐苦窯了

記者許權毅／台中報導

台中市一名33歲陳男27日騎車行經北屯區時，被後方員警發現「方向燈打一半」，經攔查，發現陳男竟是傷害案件通緝犯，曾涉入詐團黑吃黑案。陳男自知難逃，還大嘆「要去坐苦窯」，員警則回「遲早要面對的」，陳男還主動說要把機車停進格內，配合警方上銬歸案。

▲台中一名陳男因為「太早滅掉方向燈」被警攔下提醒，意外查出他是通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局松安所員警27日15時許巡邏時，在北屯區敦富二街跟敦富街口，發現一名男騎士右轉時，未完成轉彎，就把方向燈熄滅。員警上前攔查提醒此事，該男態度也相當配合，卻在聽見「報身分證」時，男子突然情緒緊張，讓員警察覺異常。

▲▼陳男自知難逃，也配合警方逮捕上銬，過程中還苦笑喊「來去坐苦窯了」。（圖／記者許權毅翻攝）



員警追問是否有案在身？33歲陳男坦承，被南投地檢署發布傷害通緝。陳男向警方稱，過去曾犯下詐騙集團間「黑吃黑案件」，遭法院以傷害罪判處9月，但未在期限內報到，當初是親友協助交保，結果保證金也遭沒入，陳男藏著通緝身分生活。

陳男自知只能面對，態度轉為配合，還半開玩笑地跟員警說「我要去坐苦窯了」，員警則勸說「遲早都要面對的事情」，陳男表示，自己原本就要面對，原本是想等過完年。最終員警依規定將他上銬，逮捕歸案。

第五分局長陳松寅表示，法網恢恢，疏而不漏，犯下的錯誤就應面對法律的制裁。也相當嘉許同仁細心且落實盤查工作。同時，鼓勵民眾發現可疑份子或不法情事時，立即向警方報案，警方必定嚴查速辦，維護良好的社會治安。