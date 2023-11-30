南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

▲ 首爾一家5口分別陳屍3個不同地點。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾9月中秋連假前夕發生一起悲劇，一家5口成員被發現陳屍松坡區及京畿道金浦市3個不同地點，近日相驗結果出爐，顯示是夫妻輕生以前，各自將女兒和母親殺害。

韓媒Edaily報導，首爾松坡警察局30日收到國立科學搜查研究院對這起「松坡一家死亡事件」的相驗結果，顯示輕生身亡的40歲吳姓女子的女兒死因為「窒息死」，婆婆的死因則是「頸部受到壓迫的窒息死」。

此前，吳女於9月23日上午被發現倒在松坡區蠶室洞一間公寓，推測是在娘家輕生，送醫宣告不治。不久後吳女的丈夫、婆婆、大姑（小姑）被發現陳屍松坡區一間房屋內，現場留有的遺書可見3人生前因財務問題有所爭執；警方接著又在金浦一間旅館內找到吳女就讀國小的女兒遺體。

警方根據遺書內容朝金錢糾紛方向偵辦，加上吳女6月曾被控詐欺，為釐清確切死因及彼此之間的關係，委由國科搜進行相驗，結果顯示是吳女親手殺害女兒，吳女的丈夫咸姓男子則親手殺害母親，5人體內皆未驗出有毒物質，但咸男母親（即吳女婆婆）身上驗出少量安眠藥。

警方說明，吳女涉嫌謀殺，咸男則涉嫌殺害尊親屬，但由於他們都已死亡，無法提起公訴，將會就此結案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995