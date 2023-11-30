　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲ 首爾一家5口分別陳屍3個不同地點。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾9月中秋連假前夕發生一起悲劇，一家5口成員被發現陳屍松坡區及京畿道金浦市3個不同地點，近日相驗結果出爐，顯示是夫妻輕生以前，各自將女兒和母親殺害。

韓媒Edaily報導，首爾松坡警察局30日收到國立科學搜查研究院對這起「松坡一家死亡事件」的相驗結果，顯示輕生身亡的40歲吳姓女子的女兒死因為「窒息死」，婆婆的死因則是「頸部受到壓迫的窒息死」。

此前，吳女於9月23日上午被發現倒在松坡區蠶室洞一間公寓，推測是在娘家輕生，送醫宣告不治。不久後吳女的丈夫、婆婆、大姑（小姑）被發現陳屍松坡區一間房屋內，現場留有的遺書可見3人生前因財務問題有所爭執；警方接著又在金浦一間旅館內找到吳女就讀國小的女兒遺體。

警方根據遺書內容朝金錢糾紛方向偵辦，加上吳女6月曾被控詐欺，為釐清確切死因及彼此之間的關係，委由國科搜進行相驗，結果顯示是吳女親手殺害女兒，吳女的丈夫咸姓男子則親手殺害母親，5人體內皆未驗出有毒物質，但咸男母親（即吳女婆婆）身上驗出少量安眠藥。

警方說明，吳女涉嫌謀殺，咸男則涉嫌殺害尊親屬，但由於他們都已死亡，無法提起公訴，將會就此結案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
呼吸道疾病恐大流行！藥局傳缺藥？食藥署回應
「包青天」金超群腦瘤動刀72歲近況曝！　何家勁嘆：差一點了…
太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞
《孤獨的美食家》現身饒河夜市！松重豐「品嚐台灣小吃」畫面曝
高雄職業之花「霸氣頭家嬤」人氣神輾壓　萬人讚爆：冠軍出爐了
驚悚撞擊瞬間曝！國1轎車「0煞車直衝」緩撞車　高速插進車底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

韓「逃兵藝人」劉承俊回國有望？　大法院最終判決：應給入境簽證

太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞　超強電磁防烏無人機

因應中國呼吸道疫情爆發　印尼政府加強監測

偷看妹被抓包！　他遭同居女友「針頭插眼」崩潰送醫　

日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬　市民一面倒支持原因曝

有洋蔥！父80歲大壽只想吃壽司郎　兒子一問竟是「這原因」

耶路撒冷槍擊3死！以色列控「哈瑪斯特工」犯案　喊用戰爭打擊

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

南韓一家5口同天詭死！驗屍揭人妻狠殺幼女　老公弒母後輕生

韓「逃兵藝人」劉承俊回國有望？　大法院最終判決：應給入境簽證

太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞　超強電磁防烏無人機

因應中國呼吸道疫情爆發　印尼政府加強監測

偷看妹被抓包！　他遭同居女友「針頭插眼」崩潰送醫　

日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬　市民一面倒支持原因曝

有洋蔥！父80歲大壽只想吃壽司郎　兒子一問竟是「這原因」

耶路撒冷槍擊3死！以色列控「哈瑪斯特工」犯案　喊用戰爭打擊

3檔防疫股漲太兇遭列注意股　康那香10月每股虧0.17元

新北土城宮廟突竄濃煙　警消破門搶救！疏散6人2送醫

小北百貨全台展193間門市　眾推「超大優勢」：被救好幾次

爸爸陽帆不知情！ANGIE安吉「分期付款」送男友禮物

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

年末最強禮物推薦！奧森清「香氛牌卡禮盒」、簡單聯名組還附上足浴袋

男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

台中七期最新百貨試營運　老井燒肉、初魚鐵板燒農曆年前迎客

「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

呼吸道疾病恐大流行！藥局傳缺藥？食藥署：已整備相關藥物

玄鳳鸚鵡享受媽摸頭＋按摩　下秒卻狂咬...網笑：太真實

國際熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

人妻半夜醒來見一幕崩潰：模範老公是花花公子

緬甸軍隊發動猛烈攻勢　欲奪回關鍵城鎮

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

店員藏冰櫃逃過屠殺　差10秒被活逮

烏克蘭為何不願和談？高官曝內幕

即／美前國務卿季辛吉逝世　享嵩壽100歲

女突然脫陌生男褲子　「機艙內咬咬」乘客嗨爆

魚鷹機日本首例死　被封寡婦製造機

2024年全球5場關鍵選舉　將決定世界秩序

全球旅遊「搜尋台灣」爆增2786%奪冠

即／以色列、哈瑪斯同意停火協議再延1天

健身網紅不明猝逝　生前認了用藥

摩根大通CEO不認為北京會犯台　1情況會離開中國

更多熱門

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

大尺度Coser展爆「現場服務」

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

6球團60人　陳禹勳、郭嚴文沒列

《超偶》張龍捐肝救父！

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面