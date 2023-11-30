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放棄美國籍流程一次看　吳欣盈若出示1文件不用等中選會公佈

▲▼吳欣盈參選副總統 身邊多了數名國安人員隨扈一起到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍疑雲，吳受訪時強調多年前已放棄美國籍。《ETtoday新聞雲》整理申請放棄美國國籍流程，申請人完成放棄後，也會拿到一份紙本證明，若要參選我國立委，則需簽署切結書「掛保證」，並授權立法院查核，若參選正副總統，中選會在登記後，會向外國政府查核，如果雙重國籍屬實，則當選無效。

若民眾確認要放棄美國國籍，首先要線上跟AIT約會面時間，並填寫喪失國籍問卷等表格，包含放棄理由是什麼、過去有沒有不良犯罪記錄等等，由AIT進行7至10個工作日的審核，再安排與領事官員面談，此時需要預約並支付2350美元（約新台幣7.5萬元）的費用，也會先給收據，證明已經有來遞件。

經過領事官員面談之後，相關申請文件會被送至美國國務院審查。曾申請過的立委參選人吳崢表示，這部分需要的時間就會長一點，可能要3至6個月的時間，因為美國對於稅的稽徵非常嚴格，包含在美國有資產或是有金錢上的流動都會嚴格審查，若美國認為是要利用放棄國籍逃脫責任，包含繳稅或是司法案件就有可能不通過。

而等待國務院裁定期間，申請人依然是美國公民，通過裁定之後，才會發給放棄國籍證書等相關文件。審查通過後會再請申請人到AIT做最後確認，當面確認是否真的要放棄並簽署相關宣誓文件，正式放棄美國公民身份。吳崢表示，放棄後會拿到一份紙本證明，若是遺失，也可以重新跟美國國務院申請。

至於「現任立委」不能有雙重國籍的規範，事實上，立委就職時，立法院會要求簽署切結書，選擇是否有雙重國籍，或是否會放棄外國籍，若勾選無雙重國籍，立法院基於信賴原則不會去查。過去也曾發生過國民黨立委李慶安有美國籍，經檢舉後才判決當選無效，因立委人數超過百人，且可能持有國籍國家數甚多，立院難以一一查證，只能請立委用「具結」方式保證，並授權立法院在接到檢舉後查證。

對於中選會查核辦法，中選會主委李進勇則回覆，正副總統參選人要登記時就會查，會要求登記人必須簽授權書，授權中選會可以向相關政府查詢，比如美國、日本、韓國等跟國人往來比較密切國家，會做相關查核，至於回覆時間，中選會無法控制外國政府回覆時間，半年是比較極端狀況，若已經當選就當選無效。

候選人登記流程部分，李進勇則回應，僅會要求登記人必須簽授權書，授權中選會可以向相關政府查詢，中選會不能夠只憑口說跟媒體報導，中選會有查核跟審查機制。

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