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南台中家扶歲末送暖被！助貧困家庭生活品質　愛的禮物尚缺330份

▲▼ 。（圖／南台中家扶提供）

▲日前棉被首批到貨，陸續發出給家庭使用 。（圖／南台中家扶提供）

生活中心／綜合報導

南台中家扶中心於今年9月啟動歲末送暖專案，欲募集1,250份愛的禮物，希望為1,250戶家庭提供暖被及禮券，且棉被第一批已到位，社工陸續發放予家庭使用。不過時至今日仍缺330份，每份金額1,500元，最後一哩路需要更多人協助分享訊息挹注資源。

▲▼ 。（圖／南台中家扶提供）

▲日前棉被首批到貨，陸續發出給家庭使用 。（圖／南台中家扶提供）

南台中家扶中心截至今年十月服務1,034戶1,727童，較往年同期增加，另外還有大約200戶的兒保與寄養家庭。其中，就讀國小中、高年級的小恩與小芯兩兄妹，母親因家暴離婚後獨自照顧他們，一家三口住在租來的小套房，擠在一張床睡覺，外食居多或是簡單煮個水餃度日，因為沒有足夠的烹飪空間與器具。母親發現孩子有發展遲緩狀況，經鑑定患有智能障礙，需要花費更多時間陪伴與照料生活起居，導致工作選擇上受限，家庭經濟受影響。

▲▼ 。（圖／南台中家扶提供）

▲小恩與小芯兩兄妹，與母親住在租來的小套房生活。（圖／南台中家扶提供）

此外，一年一度歲末愛心市集12月9日將在西屯區大仁國小與中山國中舉行，往年都吸引上千人前往選購，此次設攤義賣內容多元豐富，也因應攤位眾多，首次延伸大仁國小的攤位至中山國中禮堂，兩個場地共104個攤位。弘光科技大學餐旅管理系技優團隊是第10年參與愛心市集，挹注暖流已逾78萬元，運用所長製作鮮肉包子、湯種吐司、蚵仔煎，今年將再次與學生們一同響應。快樂志工行善隊是愛心市集老朋友，年年販售金門特產，造成搶購人潮，所得全額捐出支持扶幼工作。首次參與的La Vida形象規劃/塔羅牌，現場還提供形象諮詢與塔羅牌占卜。大潤發流通事業股份有限公司台中分公司則在現場販售全新民生用品，邀請大家一起做公益。

▲▼ 。（圖／南台中家扶提供）

▲歲末愛心市集精彩豐富賣點多，往年都吸引上千位民眾參與。（圖／南台中家扶提供）

南台中家扶中心扶幼主委梁俊仁表示，助貧不是一個人做很多，而是每個人都做一點點，無論是捐款或是捐物、甚至空出時間來市集設攤，都是很棒的公益行動串聯，大家一起做好事，可以讓社會更美好。

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