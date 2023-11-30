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嘉義翁「姪女」來電索30萬　警幫他接電話及時阻詐

▲▼ 假姪女 詐老翁，竹崎警秒識破猜猜我是誰 。（圖／竹崎分局提供）

▲詐騙集團假扮姪女企圖騙老翁匯款，竹崎警到場勸說阻匯 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局竹崎復金聯合所日前接獲竹崎鄉京城銀行來電表示，一名老翁表示欲匯錢給姪女，卻要將30萬現金匯至不明帳戶內，驚覺老翁可能遭到詐騙集團詐騙，立即請警方到場協助。

▲▼ 假姪女 詐老翁，竹崎警秒識破猜猜我是誰 。（圖／竹崎分局提供）

所長吳東城、警員簡安磬、簡佩新等3員隨即到場了解，簡姓老翁(67歲、家住竹崎地區)接獲自稱其姪女之來電，顯示號碼為開頭為+21，並於通話中聽其指示臨櫃填寫匯款單欲匯款30萬元至指定帳戶，為詐騙集團慣用手法之「猜猜我是誰」，立即向老翁表示要確認姪女身分，恰逢詐騙集團打電話過來， 警方立即接聽詢問，詐騙集團於電話中得知警方欲查證身分，立即掛斷電話，盧民始打消匯款念頭，成功阻攔新台幣30萬元。

員警另向盧民告知切勿輕信詐術而將辛苦賺來錢財交給陌生人，盧民對於警方即時阻詐保住存款，深表感激。

▲▼ 假姪女 詐老翁，竹崎警秒識破猜猜我是誰 。（圖／竹崎分局提供）

竹崎分局分局長閻百川獲知該阻詐案情，即前往京城銀行頒發感謝狀及獎勵金，並感謝行員的細心與機警，才能守護民眾財產，同時提醒民眾，詐騙手法日新月異，切勿聽從他人指示匯款或提供帳戶，以免受騙。警方呼籲，公務機關不會以各種名義要求民眾匯款，如有接到可疑電話，應立即撥打165反詐騙專線查證。

竹崎分局表示詐騙模式不斷更新，目前本轄發生數以「假投資」最多，「解除分期付款」為第二，「猜猜我是誰」第三，警方會利用各種與民眾接觸方式加強宣導，每月更會與金融機構行員、超商店員接觸交換阻詐心得，期能將阻詐的面向擴展到最大，以保護民眾的財產安全。

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