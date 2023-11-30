林口獼猴聞香闖川菜館　人猴大戰4小時！牠眼角流血厭世落網

▲台灣獼猴躲進川菜館，歷經4小時後被成功捕捉 。（圖／翻攝自新北市議員蔡淑君臉書）

記者戴上容／新北報導

有一隻台灣獼猴29日穿梭在新北市林口逛大街，民眾目擊拍照上傳到臉書，新北市動保處接獲通報派出9名動保員捕捉，獼猴後來闖進一間川菜店，由於獼猴身手矯健，大批人力歷時4個鐘頭，最後出動吹箭才將順利捕捉，獼猴逃脫過中有撞到眼角，造成眼角流血；動保處表示，帶回檢查後若狀況良好會將牠野放，目前不排除是有人飼養逃逸的可能。

昨日上午有網友拍到一隻獼猴，突然出現在大樓林立的新北市林口市區內，時而拔腿狂奔，時而抓著欄杆望向遠方，畫面曝光在「林口大家庭LinKou-Family」後，引發熱烈討論。

新北動保處昨天上午10時許接獲通報後，出動9名動保員與轄區警方等單位圍捕，獼猴見到人類上前，速度飛快逃走，後來疑聞到一間川菜館的食物香味，跑進餐廳內躲藏覓食，過程中還抓警員的頭，嚇壞老闆，新北市議員蔡淑君也到場關心，開啟直播讓大家一同關心獼猴狀況。

圍捕人員過程中歷經好幾次失敗，後來逐漸將包圍圈縮小，出動吹箭在牆角處將牠捕獲，獼猴因為不斷亂竄，導致眼角有擦傷滲血狀況。最後，動保員戴上防咬手套將牠從網中轉移到運輸籠，帶回健康檢查，若一切健康良好，將會野放回歸自然。

新北動保處表示，獼猴出現在大樓間，很有可能是民眾飼養逃逸，根據《動物保護法》已將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，為動保法第8條禁止飼養動物，違者依同法第26條第2款規定最高處25萬元罰鍰。動保處也呼籲，遇獼猴在社區內應將食物收拾、關閉門窗，可食性垃圾不落地，沒有食物獼猴自然離去。

▲台灣獼猴被安置在動保處 。（圖／動保處提供）