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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剛登記就爆雙重國籍「又火辣嗆記者」！吳欣盈3大爭議一次看

記者朱祖儀／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲才攜手「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，不過後者卻不斷爆出爭議。先是財產申報部分，雖然吳目前擁有633萬左右存款，沒有特別高，但其餘資產難以估算；接著還有火辣發言嗆記者，被外界認為是扣分行為，最後還有雙重國籍問題需要解決。

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲、副手吳欣盈形象照。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲和吳欣盈一起參選。（圖／民眾黨提供）

1.財產難以估算

檢視吳欣盈去年底的財產申報資料，她擁有633萬4680元存款沒有比其他立委高，但她名下持有有價證券4090萬3090元（以票面價額10元計算），包括新光金42萬349股，以目前股價9.01元計算，市值約僅378萬元左右，並且她擁有家族控股公司盈盈投資307萬股、東盈投資3萬8500股、如盈事業14萬9999股，其中盈盈投資也是百貨龍頭「新光三越」大股東，但因未上市櫃，實際價值難以估算。

個人投資部分，吳欣盈還持有亞絃睿飾品40萬股，同時擔任公司代表人，該公司資本額近4000萬元，另外還擁有台灣新光實業8000股、新勝公司2000股、大台北區瓦斯585股、中興保全576股、台新金241股、永豐金59股。房產部分，她在2002年透過贈與獲得新北市貢寮區一筆1萬4854平方公尺土地，並於2013年購入一筆英國倫敦房地產（Charlesworth House, Stanhope Gardens London），面積為1060平方公尺。

2.火辣嗆記者

吳欣盈被質疑具有美國國籍身分，當時記者詢問，是否會出示放棄美籍證明？她直言「這不是我覺得要對外公開的，這是我跟美國政府之間的事情」。

此外，吳欣盈替桃園立委參選人賴香伶站台時，被記者問到舅舅許顯榮爆料她要參選家族都不知情，是否沒有提前與家人討論過這件事情？她也立即回嗆，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」

▲▼吳欣盈受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲吳欣盈火辣嗆記者，引起爭議。（資料照／記者陳煥丞攝）

接連2次火辣回應，媒體人羅旺哲表示，這事很多政治人物在做重大決定時，會被問到的「必考題」，記者無意冒犯，但吳欣盈卻沒有把握曝光機會，講了無法替自己加分的答案，「這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」而民進黨立委許智傑則幫忙緩頰，透露對方平時很有禮貌，可能是誤入政治的小白兔，但也勸吳欣盈說「要擔任副總統候選人，針對雙重國籍等相關疑慮，還是需要跟人民說清楚的」。

3.雙重國籍疑慮

最後吳欣盈遭外界質疑未放棄美國籍，有雙重國籍疑慮，藍綠立委都要求她要提出證明自清，否則依照選罷法規定，具有外國國籍者不得申請登記為總統、副總統候選人。

對此，吳欣盈回應，自己好幾年前就已經放棄，不是為了選舉，是想在台灣長期深耕，中選會和立法院都已經審查過資料。

▲▼吳欣盈參選副總統 身邊多了數名國安人員隨扈一起到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈遭質疑未放棄美國國籍。（資料照／記者屠惠剛攝）

中選會則回應，各組候選人在申請登記時，均繳交授權查證外國國籍同意書，已在27日「依法循例」函請外交部協助查證。外交部發言人劉永健今（30）日回應，外交部已收到中選會來函請求查證正副總統參選人是否具有外國國籍，已循例於第一時間電請相關駐外館處洽詢駐在國權責機關協助查證，如有查覆結果，將即轉知中選會。

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