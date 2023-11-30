柯文哲登記後首下鄉回老家新竹　粉絲搶合照握手激喊：2個月不洗手了

▲民眾黨總統參選人柯文哲參拜湖口顯聖宮、湖口傳統市場掃街。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／新竹報導

2024總統大選倒數44天，民眾黨總統參選人柯文哲24日登記參選後，30日開始啟動下鄉行程，第一站就選擇回到老家新竹，到湖口傳統市場掃街時，不僅有粉絲透露買了100本柯文哲的書要簽名，還有一名阿婆與柯握手，表達自己2個月不洗手，受到諸多粉絲支持，並沿路喊「新竹出總統」。

柯文哲30日行程展開登記後首次下鄉行程，第一站就選擇到新竹縣參拜湖口顯聖宮，而妹妹、新竹立委參選人柯美蘭也到場陪同；當柯文哲與柯美蘭一同看表演時，一名穿著藍色衣服的粉絲到柯文哲身旁，表達自己買了100本的柯文哲書籍，並將書拿給柯文哲簽名。

被問到此為登記後第一個下鄉行程，就選在家鄉新竹與妹妹柯美蘭同台，有什麼樣的意義？柯文哲表示，因為先前的下鄉行程是「順時鐘繞一圈」，當時剛好遇上登記，所以到台中就先暫停了，現在便繼續接下去而已。至於過去桃竹苗支持度都是最高，但最近有向下趨勢，柯文哲說，不要每天看民調，認真做事就好了。

隨後，柯文哲到湖口傳統市場掃街，支持者們在一旁大喊「新竹出總統」，且除了柯粉以外，柯文哲與團隊、維安，以及大批媒體陣仗，使整條狹窄市場走道被擠得水洩不通。

而柯文哲則陸續向攤販掃街、合照，有攤商拿出象徵「旺來」的鳳梨送給柯文哲，也有路過的買菜阿姨急著和柯文哲握手、合照，甚至一名阿婆與柯握手後直言，自己2個月不洗手了，現場民眾相當熱情。

到了中午，柯文哲抵達湖口好客文創園區，支持者們則不斷喊「柯文哲」等口號相挺，且柯在看跳舞表演時，不時有粉絲擠到旁邊希望拍照、簽名；而當柯文哲在園內參訪同時，外面走道上更是排了逾百名支持者，等著與柯文哲合照，其中不乏有年輕支持者，場面熱鬧。

▼柯文哲參訪湖口好客文創園區，粉絲排隊等合照。（圖／記者袁茵攝）