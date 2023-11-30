車輪餅「1口味」很少人選？　老饕大推：屬於台灣人的傳統味道

▲車輪餅的口味很多。（示意圖／ETtoday，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

車輪餅口味多元，是很多人喜歡的點心。近日有網友好奇拋問，很多人買車輪餅都會選擇紅豆或奶油口味，有誰會點菜脯（蘿蔔乾）嗎？貼文曝光後，也吸引不少喜歡菜脯口味的網友回應。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「菜脯車輪餅到底是誰在吃」為標題發文，提到他去買車輪餅時，看到客人來來去去，有人點紅豆、有人點奶油，也有人點芋頭，不過，卻沒看到客人點菜脯，因此他就想知道菜脯這個口味都是誰在點的？有人吃過嗎？

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另外，日前也有網友在PTT上拋問，紅豆、奶油、芋頭、蘿蔔絲都是車輪餅常見的口味，大家覺得哪一種最好吃？

貼文曝光後，不少網友留言推薦菜脯，「弄得好吃的真的好吃」、「超好吃欸！必點」、「我啦，我都先一個菜脯+一個甜的」、「好吃，屬於台灣人的傳統口味」、「超好吃，芋頭也好吃」、「弄好切絲超頂」。也有人喜歡蘿蔔絲，「蘿蔔絲口味天下第一」、「蘿蔔絲才是正解」。

但也有網友還是比較喜歡甜的口味，「只有紅豆跟奶油可以」、「以前愛吃紅豆，現在覺得奶油最好吃」、「吃到最後還是奶油能吃」、「奶油吧？紅豆很看店家」、「奶油要做到很雷也不容易」。話題掀起討論。