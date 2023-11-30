代表台灣的國民甜點？　PTT激推「2巷口美食」：從小吃到大

▲大人、小孩都愛吃雞蛋糕。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣美食進軍國際多年，不論是珍珠奶茶或是雞排，都在國外蔚為風潮，日本甚至還陸續出現豆花、地瓜QQ球、古早味蛋糕等街頭美食，有網友好奇，台灣有許多特色美食，哪一樣可以稱得上「國民甜點」，對此，網友點名雞蛋糕、車輪餅、豆花、布丁，「從小吃到大」。

原PO在PTT發文，「誰是妳心目中的國民甜點？」提拉米蘇可以說是義大利的國民甜點，到處都可以吃到，「綿滑口感跟咖啡香氣，真的令身為甜點控的我覺得超級幸福」，因此好奇有哪樣甜點可以代表台灣，「腦中想到白糖粿、車輪餅，好像都是小時候會吃的，但也不是非常常吃，現在也都不好買了」。

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▲車輪餅。（圖／資料照）



貼文一出，網友紛紛表示，「古早味蛋糕」、「豆花」、「燒仙草，冬天好想吃喔」、「檸檬愛玉一票，小時候常吃」、「愛玉+1，台灣專屬甜點」、「芝麻湯圓、花生湯圓」、「統一布丁跟車輪餅吧」、「當然是統一布丁，台灣90%的人吃過」、「布丁我從小吃到大」、「統一布丁吧，外殼還可以拿去抽油煙機」、「糖葫蘆好吃」。

其中，最多網友提到雞蛋糕、車輪餅，「小時候阿嬤會買菜燕、雞蛋糕、車輪餅是基本」、「巷口雞蛋糕，被香到不得不買」、「肥肥覺得是車輪餅，但私心想推涼圓」、「台灣的話會想到車輪餅」、「最愛雞蛋糕」、「嘴饞的時候就會想吃雞蛋糕」、「有爆漿的雞蛋糕超讚」。

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