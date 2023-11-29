新北女騎士魂斷「陰陽路」！遭砂石車輾　夫見破碎遺體崩潰無語

▲土城區擺接堡路有「陰陽路」之稱，今早又有女騎士遭砂石車輾斃 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

有「陰陽路」之稱的新北市土城區擺接堡路再添亡魂！一名女作業員今天上午騎機車要到鶯歌工廠上班，沒想到途中遭一部砂石車碾爆頭部、臟器外露當場死亡，丈夫到場認屍時，表情木然難以接受妻子死亡；肇事司機表示，沒注意到女騎士，感覺輪子輾過東西才下車查看，訊後被依過失致死罪移送。

據悉，住在中和區52歲阮姓婦女是越南籍新住民，每天騎機車往返鶯歌，在一家工廠當作業員，29日上午7時許，她一如往昔騎在土城區擺接堡路要到鶯歌區工廠上班，沒想到就在接近柑城橋時，61歲潘姓男子駕駛大貨車行經，未注意阮女，當場將她壓過爆頭輾斃。

阮女丈夫通知到場認屍時，阮女遺體腦漿四溢，臟器外露，丈夫表情木然難以接受妻子死亡。潘姓司機表示，當時車流很大，感覺輪子輾過東西才下車查看，沒想到發生憾事，詳細事故原因待警方調查，訊後依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。

擺接堡路原是舊台北縣土城市防汛道路，2008年用清朝道光年間平埔族社名擺接為名，命名擺接堡路，由於擺接堡路是前往三峽火葬場靈車必經之路，上下班車流相當大，被當地居民俗稱「陰陽路」，道路筆直時常發生超速及死亡車禍，也有許多民間傳說指稱有人看到「不乾淨」的東西；新北市交大也在擺接堡路雙向裝設3部測速相機，防止超速造成事故。