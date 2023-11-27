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雲林9旬翁迷航25公里跨三鄉鎮漂泊　警靠一張繳款單順利救援

▲雲林90歲的王姓老翁騎腳踏車出門購物卻迷航25公里，幸民眾通報後警員迅速到救援，安全送他返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林90歲的王姓老翁（戴白帽）騎腳踏車出門購物卻迷航25公里，幸民眾通報後警員迅速到救援，安全送他返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局崙豐派出所日前晚間20時許，接獲民眾報案「警察先生！有一位老先生迷路了，你們可以來幫忙嗎？」所長陳昊、警員李彥鋒獲報到場發現，是位高齡老翁，能說出自己90歲、住土庫鎮，卻想不起家在哪裡。警員機警從身上與腳踏車找出蛛絲馬跡，發現一張繳費單，順利找到家人，送他平安回家。

台西警分局說明，90歲的王姓老翁向警方表示，我住在土庫，下午騎腳踏車出門要買東西，可是不知道怎麼回事，一路騎到這裡，我找不到回家的路了。員警詢問「阿伯你家的地址知道嗎？還是住家附近有何大目標，我們可以送你回家」老翁低頭想一下突然大喊「糟糕，我都不記得了」

所長陳昊、警員李彥鋒先安撫他不安的情緒，進而檢視老翁的衣服、腳踏車，幸好在腳踏車上找到一張水費繳款書，以警政電腦系統查詢聯繫上家人，老翁媳婦在電話中表示，子女都在北部工作，平時是老翁獨居，並提到請警員協助看能不能請王里長幫忙，才發現住處距離發現老翁的台西鄉離島工業區足足有25公里遠。

警方帶老翁回所內安置，端上熱茶及乾糧讓他充飢。協助聯繫上里長後立即載老翁到里長住處安置。坐在警車內的老翁不時向警方道謝「真歹勢啦！讓你們這麼忙，真是謝謝你們了！」經一番折騰，老翁最後安全到里長家中，員警也與家屬聯繫報平安，身在北部著急的家屬對於員警熱心載送頻道謝，「真的太感謝了，我們都在北部工作無法趕回去，家鄉的警察真的太溫暖了！」

台西警分局長黄世德肯定同仁積極為走失的老翁服務，協助他們平安回到住所，呼籲民眾，家中如有無法自理生活或失智症的親友，平日應多留意與關懷，可自行申請防走失手鍊或按捺指紋等，給他們多一分保障，防止憾事發生。

▲雲林90歲的王姓老翁騎腳踏車出門購物卻迷航25公里，幸民眾通報後警員迅速到救援，安全送他返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方找到水費單仔細端詳，以警政電腦系統查詢聯繫上家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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