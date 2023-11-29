台灣憂媽祖、關公影響大選？　陸東山廟方：申請N次被無理由拒絕

▲福建湄洲媽祖來台遶境祈福，如今遭台灣政府拒絕入境。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者任以芳／北京-福建報導

福建湄洲媽祖祖廟金身擬定11/26-12/6申請赴台巡安，台灣政府以「不具有必要性、不可取代和急迫性」婉拒，漳州東山關帝廟關帝金身入台巡安的申請也未獲批准。《東森新媒體ETtoday》記者今（29）日分別向兩間宮廟求證，廟方人員證實確實被遭到刁難，東山關帝廟總幹事林定杰氣憤表示，2022年透過台灣相關宗教團體向內政部申請，一年半之內多次遭無理由駁回，之前幫忙申請的台灣朋友甚至被警方約談，讓他不可置信。

今年疫情結束後，台灣許多宗教團體赴大陸交流，尤其兩岸共同信仰之一的媽祖文化受到台海信眾歡迎與尊敬，江蘇昆山代表台商精神信仰的慧聚天后宮媽祖日前也來台遶境，得到良好迴響。大陸敞開大門歡迎兩岸宗教交流，唯獨大陸方面宮廟團體申請赴台，處處碰壁。

▲福建漳州東山關聖帝君廟去年申請赴台巡安被多次「無理由」拒絕。（圖／翻攝 百度）

其中，被台灣拒絕入境的東山關帝廟位於漳州市東山縣銅陵鎮的風動石風景區，歷史追溯至1300多年的唐朝總章三年，閩南首次出現關帝廟，台灣的關帝廟也從這裡傳過去，被全台灣上千座關帝宮廟共認為「香緣祖廟」。

福建莆田湄洲媽祖祖廟董事會昨（28）日也發出聲明證實，「民進黨以所謂不具『必要性、急迫性和不可替代性』，為由百般刁難，粗暴阻攔，致使此次媽祖金身赴台巡安無法成行。」

福建漳州東山關帝廟昨晚也發出聲明，內容指出受台灣有關民間團體邀請，福建漳州東山關帝廟關帝金身本擬於近期赴台巡安賜福，經台灣有關團體多次努力爭取。「民進黨罔顧民意，對有關申請置之不理，無任何理由地粗暴拒絕了東山關帝廟關帝金身赴台巡安，惡意設卡設障。」

漳州東山關帝廟總幹事林定杰接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，還原事情來由。他指出，2016年東山關聖帝君曾經來台遶境祈福，當時從金門入境，接著「人神乘船」去澎湖，接著去高雄、台南，沿途受到台灣分靈宮廟的熱烈歡迎。隨後，2019年又親自帶關帝金身去高雄參加大法會，過程還算平順。

林定杰說，疫情期間兩岸宗教中斷，2022年因台灣民間團體邀請，加上許久未赴台交流，東山關帝廟透過中華道教關聖帝君弘道協會申請，一年半多時間，被內政部拒絕申請，並且沒有理由。

「我們已經被拒絕N次！從2022年到現在！」林定杰氣憤地說，「協助我們申請的台灣民間友人甚至被台灣警方約談，為什麼要辦這個活動？有什麼目的？」

林定杰說，「我們一直是很單純宗教交流，從未沾染政治，不明白為何台灣內政部一直拒絕申請，甚至沒有任何理由。」

▲莆田湄洲媽祖金身今年確定無法來台 。（圖／翻攝 百度）

同樣被拒絕還有福建莆田湄洲媽祖祖廟，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的湄洲祖廟傳媒處主任張麗明證實，「台灣陸委會表示我們的活動『具有不必要性、急迫性和不可替代性』等等原因阻撓，然還說我們一些資料不完整。」

張麗明指出，「陸委會認為我們人員、行程方案要重新補件，資料提交後，我們原來時間定的是11月3號到13號赴台， 一直沒審過，時間又延後到11月27號，補充資料還是沒有過，目前一直都沒有通過。按現在情況來看，就是說今年是不太可能去得了台灣。」

張麗明也說，2017年湄洲媽祖也曾去過台灣，這次透過台灣民間團體再次邀請我們湄洲媽祖去台灣赴台巡安，當時祖廟很快就應援，按各種程序提交資料，陸委會這次沒有通過，也不明白實際原因。

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人陳斌華今也指出，福建湄洲媽祖祖廟媽祖金身無法來台，漳州東山關帝廟關帝金身入台巡安的申請未獲批准。「民進黨當局百般刁難、粗暴阻擋，激起了台灣廣大信眾的強烈不滿。」

陳斌華也一連兩問，「近期已有若干大陸人員赴台交流的情況下，民進黨當局為什麼要執意阻擋媽祖、關帝金身赴台？為什麼江蘇昆山的慧聚天後宮媽祖可以入台，民進黨卻偏要惡意阻擋湄洲祖廟的媽祖金身赴台？」

陳斌華指出，有句閩南俗語說得好，「人在做，天在看」。「民進黨當局如此肆意妄為，既無理又無禮，在台灣很不得人心。」