拒湄洲媽、關公金身赴台巡安　國台辦：人在做天在看，無理無禮！

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

福建湄洲媽祖祖廟金身擬定11/26-12/6申請赴台巡安，原訂廟方人員組織200人送駕團隊，最終被台灣政府以「不具有必要性、不可取代和急迫性」婉拒。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日痛批民進黨「人在做，天在看。」完全無視廣大台灣民眾的心願，對媽祖、關帝也沒有尊重，無理又無禮，不得人心。

除了福建湄洲媽祖祖廟媽祖金身無法來台，漳州東山關帝廟關帝金身入台巡安的申請未獲批准。對此，陳斌華表示，「民進黨當局百般刁難、粗暴阻擋，激起了台灣廣大信眾的強烈不滿。」

陳斌華強調，迎請媽祖、關帝金身赴台巡安，是台灣廣大宮廟和民眾的熱切期盼。民進黨居然三番五次要求台灣民間邀請方說明媽祖金身赴台的「必要性、急迫性和不可替代性」，對台灣民間迎請關帝金身赴台的要求甚至置之不理，完全無視廣大台灣民眾的心願，對媽祖、關帝也沒有起碼的尊重。

▲台灣政府拒絕福建湄洲媽祖金身赴台。（圖／翻攝 百度）

陳斌華一連兩問？「近期已有若干大陸人員赴台交流的情況下，民進黨當局為什麼要執意阻擋媽祖、關帝金身赴台？為什麼江蘇昆山的慧聚天後宮媽祖可以入台，民進黨卻偏要惡意阻擋湄洲祖廟的媽祖金身赴台？」

陳斌華指出，有句閩南俗語說得好，「人在做，天在看」。「民進黨當局如此肆意妄為，既無理又無禮，在台灣很不得人心。」

最後他說，這件事也再次表明，只有兩岸關係重回和平發展的正確軌道，去除兩岸交流的人為阻礙，兩岸同胞才能真正實現自由、順暢、正常的交流往來。

莆田湄洲媽祖祖廟董事會昨28日也發出聲明證實，「民進黨以所謂不具『不必要性、急迫性和不可替代性』，為由百般刁難，粗暴阻攔，致使此次媽祖金身赴台安巡無法成行。」