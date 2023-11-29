陸網軍目標干涉台大選？　國台辦反批：民進黨是「認知作戰」慣犯

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸方面經常表態不介入大選選舉，台灣國安單位卻指出今年「大陸認知戰」戰術明顯變化，像是近期某網站突然炒作「10印度移工年底即將來台」，引起負面討論，消息稱大陸網軍轉向進攻台灣生活社會類網站，目標是短期內干擾台灣大選。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日也痛批，民進黨才是「認知作戰」的慣犯，隨著選舉接近只會造更多的謠，撒更多的謊。」

陳斌華指出，「在台灣被揭露的不少案例已經證明，民進黨當局是所謂『認知作戰』的慣犯。每逢選舉，民進黨當局就會煞有其事地賣力造謠抹黑大陸，掩飾其施政不力，轉移民眾批評。」

陳斌華也強調，「可以預見，隨著選舉投票臨近，他們為謀取選舉利益還會造更多的謠，撒更多的謊。」對此，台灣民眾已經司空見慣，不會輕易上當受騙。

針對高雄檢方昨天指出，高雄市台灣中華泛藍協會接受大陸方面接待安排，要求團員支持某特定候選人或對政治立場進行表態，以涉嫌違反「反滲透法」為由傳喚20人，並限制出境出海。

陳斌華重申，「民進黨當局的說法純屬造謠。」每到選舉，民進黨就煞有其事地編造各種大陸「介入選舉」的謊言、謠言。