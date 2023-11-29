媽祖、關公來台被擋？陸委會：惡意假訊息！

▲湄洲媽祖金身。（圖／翻攝湄洲日報）



記者蔡紹堅／台北報導

湄洲媽祖、東山關帝廟相關人員申請來台案傳出被刁難、駁回。對此，陸委會29日強調，所謂「駁回」是惡意假訊息，相關案件一直都由主管機關依程序處理中，「目前申請資料多有疏誤，應備資格文件不齊，主管機關前已數次函請邀請單位說明，迄今主管機關還在等待邀請單位的補正資料。」

陸委會表示，政府正面看待各種兩岸交流能健康有序進行（包括兩岸宗教交流），台灣重視宗教自由與民間信仰的多元及開放，歡迎宗教交流，這也是台灣宗教信仰自由的價值。

陸委會強調，希望陸方不要一面信奉無神論，長期打壓迫害宗教自由不遺餘力，又為了政治統戰，操控利用宗教民間信仰，「善良虔誠的台灣民眾不會相信陸方這種政治性的胡亂指控。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會還說，江蘇昆山慧聚天后宮媽祖回台，係在我方信眾依一般入出境程序處理下，順利完成，「國台辦顯然對本案無知下做出錯誤評論。」

福建莆田湄洲媽祖祖廟董事會昨（28）日發出聲明稱，「民進黨以所謂不具『必要性、急迫性和不可替代性』，為由百般刁難，粗暴阻攔，致使此次媽祖金身赴台巡安無法成行。」

福建漳州東山關帝廟昨晚也發出聲明指控，「民進黨罔顧民意，對有關申請置之不理，無任何理由地粗暴拒絕了東山關帝廟關帝金身赴台巡安，惡意設卡設障。」