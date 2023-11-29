北京尊重台灣最終選舉結果？　國台辦痛批賴蕭是「害台配」

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「藍白合」破局收場，國台辦之前回應「尊重台灣現行社會制度」，依照現行民調，民進黨繼續執政可能性極高，最終，大陸是否依然尊重台灣民眾最後的選擇，又或者有其他標準？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日沒有正面回應，強調希望台灣民眾認清「獨獨配」就是「害台配」，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

隨著「藍白合」破局，國民黨陣營組成「侯康配」，民眾黨則是推出「柯盈配」，依照目前民調顯示，民進黨「賴蕭配」民調依舊佔據第一名，藍營緊追在後。外媒報導稱，民進黨繼續執政可能性極高，可能讓大陸希望落空，造成台海動盪。《東森新媒體ETToday》記者也提問，最終，大陸是否依然尊重台灣民眾最後的選擇，又或者有其他標準？

對此，發言人陳斌華沒有正面回應，只強調兩點，「第一，我們的態度非常明確，我們尊重台灣地區的社會制度。」

陳斌華繼續指出，「第二點，當前台灣面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的關鍵抉擇。希望廣大台灣同胞認清利害、明辨是非，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道、共享兩岸關係和平發展紅利。」

陳斌華也指出，「台獨」的危害，世人皆知，外國媒體也日益看清「台獨」分裂勢力及其活動會造成台海局勢緊張動蕩。當前，台灣正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的關鍵抉擇。

陳斌華也呼籲，希望廣大台灣同胞認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，認清「獨獨配」就是「害台配」，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

▲侯友宜承諾當選後，在對等情況下，立即開放兩岸交流，柯文哲態度較保守。（合成圖／記者李毓康攝）

有媒體問及，「侯友宜日前表示如果當選會開放陸生來台就學就業，民進黨認為有「國安」問題，會衝擊台灣就業市場？」「侯友宜向台灣工商業界宣示，只要當選，立即在對等、尊嚴、友善的前提下，與大陸全面重啓對話交流、重建兩岸互信。柯文哲也有表態，認為兩岸開放要按步就班？」

針對上述問題，陳斌華則回應，「兩岸旅遊、教育等領域的交流合作要獲得發展，有賴於一個健康良好的兩岸關係大環境。」

他強調，只要兩岸關係回到和平發展的正確軌道，兩岸旅遊就能夠全面恢復正常，其他各領域的交流也有望實現正常化、常態化。這樣的局面，相信是兩岸民眾都樂見的。

陳斌華指出，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，願同包括中國國民黨在內的台灣有關政黨、團體和各界人士一道，鞏固增進互信，加強交流合作，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。



