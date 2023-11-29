【廣編】科博館植物園《聖誕紅。不紅？》花展！14種繽紛聖誕紅一次亮相

▲科博館植物園《聖誕紅。不紅？聖誕紅新品種花展》即日起展至明年1月2日。

圖、文／國立自然科學博物館提供

再過1個月就是聖誕節，國立自然科學博物館植物園推出《聖誕紅。不紅？聖誕紅新品種花展》，在植物園特展室打造聖誕紅專區，展出國內外14種紅、粉紅、白、黃色等600盆美麗的聖誕花，並與草悟系「2023 PARKLANE CHRISTMAS 聖誕紅通通」街區主題活動、「晴天禮物交換所」串聯，展期即日起至明年1月2日，歡迎大小朋友來感受聖誕氣氛，認識聖誕紅科普知識。

國立自然科學博物館生物學組植物園科助理研究員陳盈君博士表示，「聖誕紅」是臺灣第一個納入「植物品種權」保護的花卉作物，這次花展要打破「聖誕紅只有紅色」的印象，另介紹聖誕紅新品種育成的歷程，強調「植物品種權」及「品種保護」概念，須藉由法規和商業手法避免盜繁，尊重育種者權益，才有機會讓國外新品種聖誕紅持續來臺亮相，讓國內育種家願意投入新品種研發及生產，強化產業競爭力。

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這次植物園一共展出14種、600盆聖誕紅植栽，有經典紅色苞片的「聖誕節」、淡粉色苞片鑲嵌白色斑紋的「斑葉粉紅公主」，正白色的「純白」，紅色帶白斑的「冰火」、紅色散佈米黃色斑點的「星鑽」聖誕紅等品種，其中還有2種亮黃色的「金月」、「檸檬聖誕」，相當吸睛，也特別感謝陽昇園藝有限公司、永松園藝、谷得園藝有限公司協助提供聖誕紅盆花。

今年科博館響應草悟系「2023 PARKLANE CHRISTMAS 聖誕紅通通—晴天禮物交換所」，11月30日至12月26日，民眾憑「晴天卡會員點數150點」於晴天卡APP兌換，即可來科博館綜合服務中心兌換聖誕紅3吋盆栽，有紅色品種的尚紅(Prima Red)、黃色品種的金月(Golden Glu)，隨機贈送，限量50份送完為止。