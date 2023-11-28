台中日曜Outlet歐美服飾下殺300元起　大遠百青森函館展登場

▲台中日曜天地Outlet推出品牌服飾最低下殺300元起。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

時節接近年末，各大百貨持續推出活動刺激消費。台中日曜天地Outlet推出品牌服飾最低下殺300元起，活動自12月1日到25日為止；台中大遠百「2023年日本青森縣弘前＆函館文化物產嘉年華」也自即日起展出至12月3日；今年會場特別打造青森縣弘前市以及北海道函館市烘托當地氛圍。

日曜天地OUTELT表示，首波活動將由加拿大品牌ROOTS打頭陣，於11月30日到12月17日推出年終回饋；緊接著時尚休閒品牌ROXY推出3件再6折優惠；第二波休閒工裝品牌Dickies推出三件再5折；戶外休閒品牌Timberland則有三件再8折活動；另外Arnold Palmer、KANGOL、California Republic、ROOKIE等品牌也有驚喜優惠，要讓消費者怎麼買都划算。

▲台中大遠百推出日本青森與函館展，青森蘋果汁優惠價300元。（圖／記者游瓊華攝）



推出日本函館展的台中大遠百表示，此次活動推出百樣果汁、餅乾外，同步引進人氣美食及熟食，將道地日本風味呈現給中部消費者；還有好「蘋」推薦專區，包含頂級弘前早生富士蘋果32入，推薦價3880元、日本青森蘋果汁300元、弘前屋果醬380元等各式蘋果美食。