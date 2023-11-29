ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復4個月

◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者鄭佩玟／台北報導

蔡英文總統去年宣布將4個月的義務役役期恢復為1年，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今（29）日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，被問到未來當選總統之後，是否會在兩岸和平的前提下，恢復4個月兵役來努力？侯友宜表示，以目前狀況，現在兩岸關係這麼緊張，「甚至兩岸的關係如果沒有降溫，一年夠嗎？」兵役恢復四個月這件事，「現階段是不可能的事情」。

侯友宜指出，若兩年至三年間兩岸全面開戰，年齡到了都要全部上戰場，義務役跟志願役都要上戰場，沒有分前線、後方，全都得在戰場，因此台灣的兵役要延長多久？只有一句話，就是看兩岸有沒有穩定，「如果兩岸非常非常的穩定，我們才可能會去考慮到這個事情」。

▲國民黨總統參選人侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜說，如果兩岸回到前總統馬英九時代，台海就能更穩定、更安全，這不是不可能的事情，身為總統參選人要往好的方向去思考，但民進黨怎麼會把台灣的年輕人老是想送往戰場呢？有時候國民黨會喊「票投民進黨、青年上戰場」，其實這不是口號，恐怕是一個事實了。

被問到兩岸若和平穩定，兵役有可能恢復四個月？侯友宜則說，除了兩岸和平以外，也要看整個區域的穩定性，必須去思考整個國內外形勢的戰略，因為首先兩岸要穩定，區域便可以跟著穩定下來，要經過長時間評估，才能去想兵役恢復四個月這件事，「所以其實在現階段是不可能的事情」。

侯友宜續指，台灣人讓他來做總統，趙少康做副總統，讓他們一起來拚看看，希望幾年下來能夠漸漸穩定，「我的策略很清楚，嚇阻、對話、降低風險等內涵，堅持應以和平方式解決兩岸歧異」，侯以自身當警察經歷舉例，若沒有具有攻堅實力，該如何跟對手談判，該如何營救人質，如何把問題解決？

侯友宜說，接下來才是對話跟交流，攻堅跟談判是一起的，交流是一起的，不可能單一去走，而是要同時啟動。侯坦言，九月份訪美時，也都有把這套論述說與美國學者聽，對方都能接受，因此「台海安定、台灣安全、世界安心」不是喊喊而已，而是想確實執行。

還想看更多...

ET專訪／盼「兩岸監督條例快過」 侯友宜：你就不要講我親中賣台

ET專訪／趙少康諷若侯柯配「他這50天怎麼過？」 侯友宜大聲呵笑

ET專訪／趙少康不當安靜副手 侯友宜酸：絕不會像蔡賴、扁呂