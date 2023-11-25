「基隆潮時尚秀」西二倉庫登場　謝國樑：發展西岸碼頭觀光

▲「基隆潮時尚秀」西二倉庫登場。基隆市長謝國樑（前排右6）、設計師潘怡良（前排右5）。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

導入時尚手法與美學融入，乘載科技藝術，同時傳達基隆DNA，並連結在地伴手好物，「2023基隆潮時尚」今（25日）於西二倉庫，躍上時尚舞台，展出潘怡良GIOIA PAN 2024春夏系列《綻》的時尚發表，沉浸在生成藝術的虛實之美，引領世人一睹國際潮基隆。市長謝國樑表示，透過時尚活動，更能在未來發展西岸碼頭，見證用時尚方式呈現的「基隆DNA」。

謝國樑出席活動時指出，深具文化氣息的西二倉庫，現正進行招商作業，未來兼具商業功能，市府刻正努力導入觀光旅遊及城市生活元素，活絡西岸碼頭，並於咫尺之距規劃「港景樂園」。期待「基隆潮時尚」活動，搭配基隆未來在西岸碼頭及其週邊規劃發展，能相得益彰，讓基隆的遊玩娛樂性與時尚性雙雙提升。

▲潘怡良GIOIA PAN 2024春夏系列《綻》。

2023「基隆潮時尚」策展人設計師潘怡良，攜手新銳設計師與不同領域藝術家，共同創生創作，隨著影像、光影、音樂與時尚秀，讓原本日治時代即蓋建出的歷史倉庫，以橫跨不同年代的榮景時光，運用科技藝術的展演方式，觸擊眾人驚豔視角。

這場時尚大秀由金田創藝藝術總監李冀禹團隊，以現代特技舞蹈演出《潮。see》開場演出，揭開帷幕則由新銳設計師郭恆生HANSEN品牌，以多款旗袍服飾詮釋基隆的歷史光華，將時光穿越至時尚殿堂。

▲潘怡良藉AI科技演算出獨特圖案製成布料。

主秀登場是潘怡良GIOIA PAN 2024春夏系列《綻》時尚發表，設計師潘怡良結合獨立藝術家Jimi Wen加碼放送科技藝術含量，藉AI科技演算出獨特圖案製成布料，讓科技與藝術經巧思，幻化成精緻服裝，賦予詩畫般生命力。最後在知名歌手陳華帶給觀眾醉人動聽的歌聲，呈現一系列各種感官刺激與前所未有的時尚體驗。

基隆市政府近年與在地業者，推出眾多精選好物，活動現場邀請超過20家主打伴手好物的商家，集結許多別緻包裝、口味道地的伴手禮，齊聚在基隆潮時尚活動參與展售。