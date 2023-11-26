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下周蛋價不變！公會批地方政府營養午餐禁液蛋「害產業壞光光」

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲受進口蛋與液蛋禁用衝擊，國內雞蛋買氣仍未完全恢復。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國產雞蛋買氣連月衰退，國內蛋價連續3波降價，已跌至近2年的低點。台北市蛋商公會理事長林天來今（26日）表示，雖然全台雞蛋庫存仍多，但考量天氣逐漸轉冷，有助提升買氣，下月部分縣市營養午餐液蛋也可望解禁，因此，下周蛋價仍維持產地價38.5元、批發價48元。

林天來指出，儘管進口蛋爭議已經慢慢解除，但對國產雞蛋的衝擊仍在，近期雞蛋買氣還是沒有完全提升，尤其部分縣市帶頭喊營養午餐禁用液蛋，「不只影響液蛋用量，更打擊消費者信心」，也是買氣遲遲未提升的禍首，希望下月可以陸續恢復使用，否則國產蛋雞產業將「整組壞光光」。

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林天來說，營養午餐禁用液蛋已逾兩個月，尤其雙北市學生數相當多，讓液蛋供應大廠苦不堪言，第一線團膳業者也苦於無液蛋可用，縣市政府一味禁止，只是打擊國產蛋，已經讓產業界越來越多人心生不滿，「別忘了蛋商蛋農也有選票」。希望下月液蛋可以順利解禁，別再觀望或跳票。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前投入生產蛋雞共3370萬隻，日產蛋量已回升至12萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。農業部也從本月14日起暫緩雞蛋進口，政府滾動庫存雞蛋將以國產蛋為主。

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