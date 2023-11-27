台灣毛豆連15年銷日冠軍　新品種「高雄13號」再攻美國市場

▲高雄農改場新育成「高雄13號—綠水晶」毛豆。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部高雄區農業改良場今宣布，成功研發毛豆新品種「高雄13號」，因鮮莢大且莢色濃綠，命名為「綠水晶」，已授權加工業者生產冷凍產品外銷，將成為外銷主力產品之一，目標將鎖定日本和美國市場。

農業部表示，台灣毛豆產品已外銷53年，近5年來外銷量平均3萬6624公噸，年外銷金額8059萬美元，主要外銷日本及美國等24個國家，其中冷凍毛豆產品的產值在日本市占率46.1%，已連續15年銷日冠軍，分別為競爭對手中國及泰國輸日產品的2.07及1.72倍。

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高雄農改場場長戴順發指出，為強化國產毛豆的國際競爭力，歷經10年選拔培育，育成毛豆新品種「高雄13號—綠水晶」，新品種具有產量高、鮮莢大且莢色濃綠、結莢位高，適合機械採收、耐病力較佳、食味品質佳等特性，已於去年3月取得國內大豆品種權登錄20年，並授權產業界應用，今年已開始生產冷凍毛豆產品外銷。

戴順發說，台灣毛豆外銷成績是產官學界共同努力成果，但從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆且符合外銷規格僅占6成，剩餘4成外觀不佳的格外品，則透過冷凍乾燥濃縮及微細化等加工技術，完整保留毛豆豐富的營養成分，如高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等，再另外開發成高機能性的毛豆植物飲產品。





▲高雄農改場新育成「高雄13號—綠水晶」毛豆將成外銷主力產品。（圖／農業部提供）