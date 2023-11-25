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美津濃馬拉松接力賽11／26開跑　金山警沿線交通管制一次看

▲美津濃馬拉松接力賽11／26開跑。（圖／新北市金山警分局提供）

▲2023美津濃馬拉松接力賽路線。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023美津濃馬拉松接力賽」將於明（26日）7時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場（近群策翡翠灣溫泉飯店）開跑，今年吸引全國241支隊伍（約2400名選手）報名參加。新北市金山警分局為使馬拉松接力賽事順利進行，縝密編排警力、義交於當日5時起執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制勤務，請用路人改道或依循執勤員警指揮及引導，以維護活動路段交通順暢與安全。

【賽事相關資訊】一、比賽時間：112年11月26日（星期日）7時至12時。二、比賽路線：太平洋建設第二停車場（起點）→台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→台2線→石門實中體育館前（折返點）→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→萬里隧道→台2線→太平洋建設第二停車場（終點）。

▲美津濃馬拉松接力賽11／26開跑。（圖／新北市金山警分局提供）

▲金山警分局沿線交通管制路線。

三、 交通管制措施：（一）賽事車道管制：自11月26日2時起開始進行賽道交通錐布設，同日5時起全線執行交通管制，管制方式、範圍及時間如圖（解除管制時間視賽事撤收情形而定）；（二）本次賽事路線路口實施彈性管制方式，針對穿越路口人車予以管制，確保賽道無選手時再引導穿越賽道，但非賽事相關工作車輛不得進入賽道範圍。

（三）車輛替代道路規劃：1、一般車輛：活動1日前於賽事沿線路口有張貼告示，提醒活動當天行經台2線與賽事沿線路段之車輛，車道縮減前設置告示牌並以交通錐進行縮減；2、客運：行經台二線往石門國中站牌之乘客須至鄰近路口的中央分隔島臨時站牌乘車，現場由工作人員、義交或警察協助引導。公車臨時招呼站將沿台二線公車站牌對應處的鄰近路口，固定於路面燈桿上。

▲美津濃馬拉松接力賽11／26開跑。（圖／新北市金山警分局提供）

▲賽事當天交通管制期間，非賽事相關工作車輛禁止進入賽道。

警方表示，賽事當天交通管制期間，非賽事相關工作車輛禁止進入賽道，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於11月25日將車輛移置非管制區域。主辦單位將密集擺設交通錐將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請周邊居民及參賽選手特別注意。

金山警分局長蔣叔君提醒用路人，路跑當日駕車行經賽事周邊路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及工作人員指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路，以維護交通安全與順暢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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