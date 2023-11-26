新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

▲坪林茶農鄭冬泉睽違30年再得特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區農會日前辦理冬季包種茶市級評鑑，今年特等獎由鄭冬泉奪得特等獎，為第三代經營冬泉茶寮，經營茶園面積1.5公頃，主要產製包種茶及東方美人，年產量約3000台斤。比賽茶即日起開放向坪林區農會訂購，優良獎比賽茶優惠價每盒1000元，並推出來店消費滿3000以上送台農乳品全脂保久乳1箱，送完為止。

農業局表示，坪林有好山好水，素有「茶鄉」之稱，也是「百萬冠軍」包種茶的發源地，為新北市包種茶的最大產區，栽培面積488.49公頃，年產量282公噸，占全市65%，「包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事。本年冬季評鑑有1090點茶品參賽，評審歷經11月19至24日共6日進行品評，本次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售。

評鑑賽事最後由鄭冬泉拿下特等獎，本次評審由農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩、國立台東專科學校園藝科博士蔡志賢及坪林初審班班長梁金富擔任，評審蘇彥碩表示，今年秋冬氣候穩定，雨量適當，產量略增，製茶期間天氣晴朗，製茶條件佳，今年的冬茶品質較往年好，品質也相當平均。特等茶樣茶園管理相當不錯，品項勻整，頗具活性，走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，風味乾淨平衡，充滿蘭花的清香，純淨且集中，發酵程度得宜，茶湯醇厚、圓潤且充滿韻味。

▲特等茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，風味乾淨平衡，充滿蘭花的清香。

46年次的鄭冬泉表示，製茶有50年經驗累積，今年冬季製茶氣候適宜，著重茶樹管理施用有機肥料，茶菁品質佳，以熱風萎凋控制走水，在天氣溫度20-21度、濕度60%開始製茶，掌握茶菁靜置時間及發酵程度，這次報名5點全入等，獲得特等、頭等、參等及優良獎，這是第四次獲得特等獎，睽違30年再次獲獎相當驚喜與開心。

坪林區農會理事長陳文慶表示，坪林包種茶有臺灣茶界「北包種」之名，冬茶於10月中旬陸續採收，今年氣候良好且雨量適中，茶樹生長健壯，茶農透過精湛製茶技術造就茶品獨特韻味。全台灣特色茶中最「香」的包種茶外觀條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。歡迎民眾把握冬茶上市的時間挑選優質茶品。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。