民調與侯友宜交叉變老三　柯文哲稱「震盪期」花2週重新整隊

▲柯文哲出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，但與國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康的民調卻開始出現交叉，近期變成老三局面。柯文哲28日表示，這只是一個震盪期，要重新整隊，自己對這場選舉還是很有信心，並預估此震盪期「兩週就夠了」。

柯文哲28日傍晚出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會，會後接受媒體訪問。針對民眾黨彰化縣議會黨團，因為2人退黨而「滅團」，會不會衝擊到中部選情？柯文哲直言「這有可能啊！」但這個經過一個震盪，要重新整隊出發。媒體追問，退黨原因是否為藍白合破局？柯文哲認為，這應該是原因之一，不然也沒其他理由。

針對目前民調呈現交叉，現在趨勢幾乎都是第三名，要怎麼處理？柯文哲回應，這只是一個震盪期，重新整隊，「我還是對這場選舉很有信心，因為能夠得到社會主流的支持，還是一個保障，當然過程中會紛紛擾擾，所以需要重新整隊，等到大家沈澱完之後，其實昨天捐款就是給我們很大信心，表示還是有很多人對我們有期望。」

媒體追問，距離選舉只剩下45天，此震盪期要多久？柯文哲認為，「兩週就夠了」。